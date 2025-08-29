Se postergó para noviembre la segunda edición el Encuentro Binacional de Minibásquet “Eduardo Bjerring”

La segunda edición del encuentro Binacional de Mini Básquet “Eduardo Bjerring” que estaba programado el fin de semana del viernes 5 al domingo 7 de septiembre fue postergado para el primer fin de semana de noviembre, según lo informaron los coordinadores de la Asociación Civil Carossi Básquet, organizadores de este encuentro.

Rodolfo Carosso confirmó que para el encuentro de noviembre ya hay anotados cuatro clubes de afuera, entre los que se encuentran Racing de Trelew y la Escuela Municipal de básquet, también de Trelew. Además de una importante cantidad de clubes de la zona, inclusive de Gobernador Costa.

La segunda edición de este encuentro binacional de mini básquet está programado para el fin de semana del viernes 31 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, según lo informaron sus organizadores.

DATOS A TENER EN CUENTA

Según se informó, las categorías que participan del Encuentro Binacional son Mini y Pre mini y los equipos podrán ser masculino, femenino o mixtos.

Los partidos se jugarán en canchas simultáneas y cada encuentro tendrá una duración de cuatro cuartos de siete minutos cada uno.

Los partidos se jugarán a reloj corrido y no se permiten interrupciones o minutos.

No sé entregarán premios especiales y todos los participantes recibirán el mismo recuerdo, informaron además.

A modo de organización, se le pide a cada club que, para el acto inaugural, todos los planteles deberán estar vestidos de manera uniforme y se invita a todos los equipos participantes a traer sus banderas, estandartes y símbolos que los representen.

El valor de la inscripción por equipos es de 15.000 pesos y para mayor información, los clubes interesados podrán comunicarse con Belén 2945 659645, Julián 11 5046 2171 ó a Rodolfo al 2945 504302.