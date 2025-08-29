10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 29 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 deportes Deportesmini basquetencuentro binacional de mini basquetCarossi basquet
29 de Agosto de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Se postergó para noviembre la segunda edición el Encuentro Binacional de Minibásquet “Eduardo Bjerring”

Estaba programado para el fin de semana del 5 al 7 de septiembre
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La segunda edición del encuentro Binacional de Mini Básquet “Eduardo Bjerring” que estaba programado el fin de semana del viernes 5 al domingo 7 de septiembre fue postergado para el primer fin de semana de noviembre, según lo informaron los coordinadores de la Asociación Civil Carossi Básquet, organizadores de este encuentro.

 

 

Rodolfo Carosso confirmó que para el encuentro de noviembre ya hay anotados cuatro clubes de afuera, entre los que se encuentran Racing de Trelew y la Escuela Municipal de básquet, también de Trelew. Además de una importante cantidad de clubes de la zona, inclusive de Gobernador Costa.

 

 

La segunda edición de este encuentro binacional de mini básquet está programado para el fin de semana del viernes 31 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, según lo informaron sus organizadores.

 

 

DATOS A TENER EN CUENTA

 

Según se informó, las categorías que participan del Encuentro Binacional son Mini y Pre mini y los equipos podrán ser masculino, femenino o mixtos.

 

Los partidos se jugarán en canchas simultáneas y cada encuentro tendrá una duración de cuatro cuartos de siete minutos cada uno.

 

Los partidos se jugarán a reloj corrido y no se permiten interrupciones o minutos.

 

No sé entregarán premios especiales y todos los participantes recibirán el mismo recuerdo, informaron además.

 

A modo de organización, se le pide a cada club que, para el acto inaugural, todos los planteles deberán estar vestidos de manera uniforme y se invita a todos los equipos participantes a traer sus banderas, estandartes y símbolos que los representen.

 

El valor de la inscripción por equipos es de 15.000 pesos y para mayor información, los clubes interesados podrán comunicarse con Belén 2945 659645, Julián 11 5046 2171 ó a Rodolfo al 2945 504302.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Denuncia grave de una madre en Esquel: "Mi hijo recibió amenaza de muerte con un cuchillo"
2
 Pedido de comparendo de la Comisaria Distrito Segunda de Esquel
3
 Anunciaron un importante corte de energía en 5 localidades: Cuándo será y qué zonas se verán afectadas
4
 Horror en plena calle: la vió con su nuevo novio, le arrojó combustible y la prendió fuego
5
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
1
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
2
 Esquel y Trevelin rompen el acuerdo por el manejo de la basura
3
 Así fue la sentencia de Vargas Nehuén
4
 Una pena, Axel Antimán sigue con la lesión en la muñeca y no podrá pelear en José de San Martín
5
 Azafrán Ruta 17: una historia de sabor, cultura y superación
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -