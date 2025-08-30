Chubut invita a participar de la Convocatoria IBERMÚSICA 2025

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a participar de la Convocatoria IBERMÚSICA 2025, una iniciativa que ofrece líneas de financiamiento internacional con el objetivo de dinamizar y fortalecer la actividad musical mediante políticas públicas de apoyo.

La presente edición ya se encuentra disponible y permanecerá abierta hasta el 1 de octubre a través de la página web www.ibermusicas.org, donde los hacedores musicales pueden presentar sus proyectos para el año próximo. Dicha propuesta es impulsada por el Instituto Nacional de la Música (INAMU), en representación de Argentina en el Programa de Cooperación para las Músicas de Iberoamérica.

La Convocatoria IBERMÚSICA lleva once años de desarrollo, fomentando y apoyando la actividad profesional de artistas musicales e incentivando la creación en todas sus formas, sin distinción de estilos, géneros y tradiciones. Su objetivo es impulsar la profesionalización, la accesibilidad y la inclusión, y, fundamentalmente, democratizar el acceso a la cultura.

En este marco, se invita a los agentes del sector musical a presentar proyectos capaces de generar impactos positivos en cualquier lugar del mundo.

IBERMÚSICA propone para este año un encuentro virtual con su Unidad Técnica, destinado a todas las personas interesadas en participar de la convocatoria. Allí se abordarán aspectos prácticos sobre cada una de las líneas 2025 para actividades previstas en 2026, junto con detalles y recomendaciones para la correcta elaboración y presentación de los proyectos.

El encuentro se realizará el próximo lunes 1 de septiembre, de manera simultánea en todos los países iberoamericanos. En Argentina, al igual que en Paraguay y Uruguay, será a partir de las 12 horas.

Se trata de un programa de cooperación internacional dedicado exclusivamente a las artes musicales que fomenta la presencia y el conocimiento de la diversidad musical iberoamericana, estimula la formación de nuevos públicos en la región y amplía el mercado de trabajo de las y los profesionales del sector.

Su misión es brindar a todos los actores de este dinámico sector, herramientas válidas para acompañar la realización de sus emprendimientos, sus desafíos y sus sueños.

La clave central del éxito del Programa se basa en la solidaridad, en la acción y en el aprecio por la riqueza de nuestras músicas regionales con eje en el talento de sus creadores, intérpretes, investigadores y todo el resto de las y los actores que conforman el ecosistema musical iberoamericano.