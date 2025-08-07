10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 07 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Tecka
07 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

"Tengo esperanzas de que esto se pueda concretar"

Jorge Seitune se mostró optimista ante la posibilidad de concluir con la construcción de 20 viviendas. Además, destacó el apoyo del gobierno provincial y de la comunidad para concretar la obra. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Jorge Seitune, intendente de Tecka, se refirió al loteo y construcción de viviendas para la localidad. 

 

"Lo único que hacemos son gestiones porque la responsabilidad nuestra pasó, en su momento, por ceder las tierras, pero nos preocupa y nos ocupa que 20 familias tengan su vivienda", comentó.

 

Además, agregó que de esas 20 viviendas ya hay 16 techadas y que mantiene contacto con Cáritas, el Obispo y con el Gobernador de la provincia, Ignacio Torres, para ver de qué manera se puede continuar con la obra: "El Gobernador está predispuesto a ayudar, a colaborar". 

 

Respecto al proceso de construcción, Seitune comentó que quienes trabajaban allí percibían "unas pequeñas becas, algo simbólico". También remarcó: "El desarrollo que tuvo la obra iba en tiempo y forma". 

 

Finalmente, comentó: "Les pusimos energía, le estaría faltando el agua y el gas". Al tiempo que remarcó que, desde el Municipio, contribuyeron con la obra de las cloacas y que: "Estamos predispuestos a colaborar y a hacer todo lo posible para que esto se termine. Tengo esperanzas de que esto se pueda concretar". 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Detienen a los sospechosos de presunto robo al frigorífico Dicasur
2
 Corte de energía afectará a cinco localidades de la Comarca Andina
3
 Violento choque: Una persona quedó atrapada y tuvo que ser rescatada por bomberos
4
 Interna peronista: Tracanna seria el candidato al Consejo de la Magistratura
5
 Retiran los contenedores de residuos de la planta de tratamiento por el desborde y mal uso
1
 Esquel: Luque ganó la interna peronista en la ciudad
2
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
3
 Fue condenado a prisión en suspenso, cometió un nuevo delito y deberá cumplir la condena completa en prisión
4
 Interna peronista: desde el búnker de Dante Bowen pidieron cautela y denunciaron falta de firmas en un acta
5
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -