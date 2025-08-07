Jorge Seitune, intendente de Tecka, se refirió al loteo y construcción de viviendas para la localidad.

"Lo único que hacemos son gestiones porque la responsabilidad nuestra pasó, en su momento, por ceder las tierras, pero nos preocupa y nos ocupa que 20 familias tengan su vivienda", comentó.

Además, agregó que de esas 20 viviendas ya hay 16 techadas y que mantiene contacto con Cáritas, el Obispo y con el Gobernador de la provincia, Ignacio Torres, para ver de qué manera se puede continuar con la obra: "El Gobernador está predispuesto a ayudar, a colaborar".

Respecto al proceso de construcción, Seitune comentó que quienes trabajaban allí percibían "unas pequeñas becas, algo simbólico". También remarcó: "El desarrollo que tuvo la obra iba en tiempo y forma".

Finalmente, comentó: "Les pusimos energía, le estaría faltando el agua y el gas". Al tiempo que remarcó que, desde el Municipio, contribuyeron con la obra de las cloacas y que: "Estamos predispuestos a colaborar y a hacer todo lo posible para que esto se termine. Tengo esperanzas de que esto se pueda concretar".

