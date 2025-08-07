-2°
Jueves 07 de Agosto de 2025
RED43 sociedad Argentina
07 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Otra empresa argentina en quiebra

La histórica cadena de electrodomésticos Garbarino enfrenta su etapa final: un juzgado comercial abrió un registro de interesados para evitar la quiebra definitiva. Si no hay compradores en cinco días, el cierre será irreversible.
El derrumbe de Garbarino, una de las marcas más emblemáticas del rubro electrodomésticos en Argentina, entra en su fase más crítica. La Justicia comercial activó una instancia límite: si en los próximos cinco días no aparecen oferentes formales dispuestos a adquirir la empresa, se procederá a declarar su quiebra definitiva.

 

La decisión fue publicada a través de un edicto en el Boletín Oficial, donde se establece la apertura de un registro de interesados. A partir de ahora, personas o entidades que quieran presentar una propuesta deberán cumplir con dos condiciones: acreditar un depósito inicial de $400.000 y presentar la documentación correspondiente para formalizar la postulación.

 

Esta medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 7, Secretaría N° 14, y representa el último recurso legal para intentar salvar a la compañía fundada en 1951 por los hermanos Daniel y Omar Garbarino.

 

 

R.G.

 

