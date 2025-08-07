10° °
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 07 de Agosto de 2025
RED43 comarca-andina PronosticoSMNinviernoEpuyenEl BolsónLago PueloEl Hoyo
07 de Agosto de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

¿Fresquito? Sí, pero sin lluvia: El jueves se anuncia tranquilo en la Comarca

Este jueves llega con condiciones meteorológicas estables en la Comarca Andina, ideal para actividades al aire libre.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con tiempo estable y sin precipitaciones para la Comarca Andina. Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de -1°C y vientos suaves del noreste entre 7 y 12 km/h.

 

A medida que avance el día, se espera que el cielo esté algo nublado y la temperatura ascienda hasta una máxima de 7°C durante la tarde. El viento será prácticamente calmo, con velocidades inferiores a los 2 km/h y proveniente del sudoeste.

 

Para la noche, el cielo seguirá mayormente despejado con nubosidad baja. La temperatura descenderá nuevamente hasta los 1°C, con vientos del sudeste entre 7 y 12 km/h. No se esperan ráfagas significativas en ningún tramo del día.

 

 

Aunque el frío matinal se hace sentir, el leve ascenso térmico por la tarde y el viento calmo invitan a realizar actividades al aire libre, siempre con el abrigo adecuado.

 

San Cayetano: un día con sentido de esperanza para muchos trabajadores

 

Este jueves también se celebra el Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. En toda la Argentina, y especialmente en comunidades de fuerte arraigo espiritual, muchas personas se acercan a templos o realizan oraciones pidiendo empleo o agradeciendo por tenerlo. En contextos económicos difíciles, su figura cobra aún más relevancia y simboliza la esperanza de millones.

 

Día Mundial de los Faros: homenaje a las guías del mar

 

Además, el 7 de agosto se conmemora el Día Mundial de los Faros, esas construcciones emblemáticas que durante siglos guiaron a navegantes y embarcaciones en medio de tormentas y oscuridad.

 

 

Resumen del pronóstico para la Comarca Andina – Jueves 7/8

 

Horario Cielo Temp. (°C) Viento (km/h) Dirección
Mañana Parcialmente nublado -1 7 – 12 NE
Tarde Algo nublado 7 0 – 2 SO
Noche Algo nublado 1 7 – 12

SE

 

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Violento asalto al frigorífico Dicasur
2
 Detienen a los sospechosos de presunto robo al frigorífico Dicasur
3
 Corte de energía afectará a cinco localidades de la Comarca Andina
4
 Oscar Trucco: “Esquel tiene un problema grande de estacionamiento”
5
 Como esta madre, hay una sola: despachó a su hija en un bolso para no pagar el pasaje
1
 Esquel: Luque ganó la interna peronista en la ciudad
2
 Fue condenado a prisión en suspenso, cometió un nuevo delito y deberá cumplir la condena completa en prisión
3
 Interna peronista: desde el búnker de Dante Bowen pidieron cautela y denunciaron falta de firmas en un acta
4
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
5
 Torres enviará a la Legislatura proyecto de ley para el financiamiento de obras en Trelew y Playa Union
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -