¿Fresquito? Sí, pero sin lluvia: El jueves se anuncia tranquilo en la Comarca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con tiempo estable y sin precipitaciones para la Comarca Andina. Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de -1°C y vientos suaves del noreste entre 7 y 12 km/h.

A medida que avance el día, se espera que el cielo esté algo nublado y la temperatura ascienda hasta una máxima de 7°C durante la tarde. El viento será prácticamente calmo, con velocidades inferiores a los 2 km/h y proveniente del sudoeste.

Para la noche, el cielo seguirá mayormente despejado con nubosidad baja. La temperatura descenderá nuevamente hasta los 1°C, con vientos del sudeste entre 7 y 12 km/h. No se esperan ráfagas significativas en ningún tramo del día.

Aunque el frío matinal se hace sentir, el leve ascenso térmico por la tarde y el viento calmo invitan a realizar actividades al aire libre, siempre con el abrigo adecuado.

San Cayetano: un día con sentido de esperanza para muchos trabajadores

Este jueves también se celebra el Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. En toda la Argentina, y especialmente en comunidades de fuerte arraigo espiritual, muchas personas se acercan a templos o realizan oraciones pidiendo empleo o agradeciendo por tenerlo. En contextos económicos difíciles, su figura cobra aún más relevancia y simboliza la esperanza de millones.

Día Mundial de los Faros: homenaje a las guías del mar

Además, el 7 de agosto se conmemora el Día Mundial de los Faros, esas construcciones emblemáticas que durante siglos guiaron a navegantes y embarcaciones en medio de tormentas y oscuridad.

Resumen del pronóstico para la Comarca Andina – Jueves 7/8

Horario Cielo Temp. (°C) Viento (km/h) Dirección Mañana Parcialmente nublado -1 7 – 12 NE Tarde Algo nublado 7 0 – 2 SO Noche Algo nublado 1 7 – 12 SE

