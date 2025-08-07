¿Fresquito? Sí, pero sin lluvia: El jueves se anuncia tranquilo en la Comarca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con tiempo estable y sin precipitaciones para la Comarca Andina. Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de -1°C y vientos suaves del noreste entre 7 y 12 km/h.
A medida que avance el día, se espera que el cielo esté algo nublado y la temperatura ascienda hasta una máxima de 7°C durante la tarde. El viento será prácticamente calmo, con velocidades inferiores a los 2 km/h y proveniente del sudoeste.
Para la noche, el cielo seguirá mayormente despejado con nubosidad baja. La temperatura descenderá nuevamente hasta los 1°C, con vientos del sudeste entre 7 y 12 km/h. No se esperan ráfagas significativas en ningún tramo del día.
Aunque el frío matinal se hace sentir, el leve ascenso térmico por la tarde y el viento calmo invitan a realizar actividades al aire libre, siempre con el abrigo adecuado.
San Cayetano: un día con sentido de esperanza para muchos trabajadores
Este jueves también se celebra el Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. En toda la Argentina, y especialmente en comunidades de fuerte arraigo espiritual, muchas personas se acercan a templos o realizan oraciones pidiendo empleo o agradeciendo por tenerlo. En contextos económicos difíciles, su figura cobra aún más relevancia y simboliza la esperanza de millones.
Día Mundial de los Faros: homenaje a las guías del mar
Además, el 7 de agosto se conmemora el Día Mundial de los Faros, esas construcciones emblemáticas que durante siglos guiaron a navegantes y embarcaciones en medio de tormentas y oscuridad.
Resumen del pronóstico para la Comarca Andina – Jueves 7/8
|Horario
|Cielo
|Temp. (°C)
|Viento (km/h)
|Dirección
|Mañana
|Parcialmente nublado
|-1
|7 – 12
|NE
|Tarde
|Algo nublado
|7
|0 – 2
|SO
|Noche
|Algo nublado
|1
|7 – 12
|
SE
