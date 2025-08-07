-2°
Por Redacción Red43

Fin anticipado en La Hoya: sin nieve, sin esquí

El centro de esquí dará por finalizada su temporada el domingo 10 de agosto. Desde la organización explicaron que "la naturaleza marca el ritmo" y que las condiciones climáticas no permitieron un funcionamiento normal.
Por Redacción Red43

El centro de esquí La Hoya anunció oficialmente que la temporada invernal 2025 finalizará el domingo 10 de agosto, mucho antes de lo habitual.

 

La decisión se tomó debido a la escasa acumulación de nieve, que impidió que el complejo funcionara con normalidad durante las últimas semanas.

 

“La naturaleza marca el ritmo”, señalaron desde la administración del centro, en un comunicado donde se explicó que las condiciones meteorológicas impidieron el desarrollo pleno de las actividades de esquí y turismo invernal.

 

Durante el breve período de apertura, la oferta de pistas fue limitada y, por ende, no se alcanzaron los niveles de ocupación esperados. El cierre anticipado refleja una preocupación creciente en centros de montaña de todo el país, donde la variabilidad climática impacta cada vez más en la duración y calidad de las temporadas de nieve.

 

R.G.

 

