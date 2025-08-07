10°
Intoxicación en escuela de El Maitén: Fiscalía pidió condena para el gasista matriculado

El Ministerio Público Fiscal solicitó 3 años de prisión condicional e inhabilitación por igual período, tras la intoxicación por monóxido de carbono que afectó a 77 personas en una escuela del paraje Buenos Aires Chico.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La fiscal Débora Barrionuevo solicitó este miércoles la condena del gasista matriculado Juan Manuel Cottet como autor penalmente responsable del delito de lesiones leves culposas, en el marco de la causa por la intoxicación con monóxido de carbono que el 22 de junio de 2022 afectó a 74 estudiantes y 3 docentes de las escuelas N°93 y 7719 en el paraje Buenos Aires Chico, localidad de El Maitén.

 

Durante su alegato de cierre, la representante del Ministerio Público Fiscal afirmó que Cottet actuó de manera negligente y clandestina, al llevar a cabo una instalación de gas sin notificar a la empresa distribuidora Camuzzi, sin presentar planos, y sin someter la obra a las inspecciones obligatorias, como lo establece la normativa vigente (NAG 200).

 

Instalación clandestina y peligrosa

La fiscal argumentó que Cottet, en su rol de gasista matriculado, inició los trabajos de instalación de una caldera de alta potencia sin cumplir con los requisitos técnicos ni de seguridad, lo que derivó en la intoxicación masiva en el edificio escolar.

 

Uno de los puntos señalados fue la incorrecta colocación del conducto de evacuación de gases: en lugar de elevarse a los “cuatro vientos” —es decir, hacia un área despejada, como exige el reglamento— fue ubicado bajo un alero y cerca de un hueco en el techo, lo que provocó que los gases tóxicos se filtraran al entretecho y desde allí al interior de las aulas.

 

 

Pedido de pena e inhabilitación

La fiscal solicitó que a Juan Manuel Cottet se le imponga una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional (es decir, sin cumplimiento efectivo) y la inhabilitación especial por el mismo período para ejercer como gasista matriculado.

 

En tanto, pidió la absolución de Cottet por el delito de encubrimiento, al considerar que no se acreditó ese hecho.

 

El otro acusado

En cuanto al segundo imputado en la causa, Carlos Jorge Jordi, Barrionuevo solicitó su absolución total, ya que —según indicó— no se probó su participación en ninguno de los delitos por los cuales había sido acusado inicialmente.

 

El veredicto

El juez Martín O’Connor dará a conocer su veredicto este viernes 8 de agosto a las 10 horas, en la Oficina Judicial de Lago Puelo

 

 

 

O.P

 

