Pum! Zzz…clac! : circo, teatro y aventura para todo público

Cuando los payasos están encargados de la realización de un espectáculo, nada es lo que parece. Achicoria y el Ayudante de Pista deberán sortear diferentes obstáculos para poder demostrar sus habilidades circenses.

El Teatro físico, el clown y la participación del público son elementos claves en "Pum! Zzz…clac!", el espectáculo que llevarán a cabo el viernes 5 de septiembre a las 19:30hs en el Auditorio Municipal de Esquel.

Mauro Riesco y Maximiliano Herrera son los integrantes de ETRA Circo, cuyos personajes son Ayudante de Pista y Achicoria (respectivamente) y nos invitan a realizar las reservas para esta presentación por mensaje directo en Instagram (@etra.cierco) o al siguiente número 2945-532071

La promoción anticipada de 2 entradas x 14 mil pesos, una entrada por 8mil y, si las compras en puerta, antes del show estarán 11mil

SL