Lunes 01 de Septiembre de 2025
01 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Pum! Zzz…clac! : circo, teatro y aventura para todo público

Mauro Riesco y Maximiliano Herrera presentan a sus personajes en esta propuesta de ETRA Circo que se realizará en el Auditorio el día viernes.
Cuando los payasos están encargados de la realización de un espectáculo, nada es lo que parece. Achicoria y el Ayudante de Pista deberán sortear diferentes obstáculos para poder demostrar sus habilidades circenses.

 

El Teatro físico, el clown y la participación del público son elementos claves en "Pum! Zzz…clac!", el espectáculo que llevarán a cabo el viernes 5 de septiembre a las 19:30hs en el Auditorio Municipal de Esquel.

 

Mauro Riesco y Maximiliano Herrera son los integrantes de ETRA Circo, cuyos personajes son Ayudante de Pista y Achicoria (respectivamente) y nos invitan a realizar las reservas para esta presentación por mensaje directo en Instagram (@etra.cierco) o al siguiente número 2945-532071

 


La promoción anticipada de 2 entradas x 14 mil pesos, una entrada por 8mil y, si las compras en puerta, antes del show estarán 11mil
 

 

