Marina Feldman presenta su muestra "Verdadera: prácticas para seguir viva"

La artista Marina Feldman presenta su obra “Verdadera - Prácticas para seguir viva” en el Museo Regional de Trevelin integrando procedimientos artísticos que nos acercan a su modo de transitar el duelo y de valorar el cobijo de la comunidad. Cuenta con la curaduría de la reconocida artista Roma Vaquero Diaz.

La inauguración de la exposición será el 6 de Septiembre a las 20 horas. con una performance en vivo que Marina realizará por única vez. La artista invita a toda la comunidad a participar de esta inauguración con entrada libre y gratuita.

En el marco de la exposición se realizarán las siguientes actividades:

● Sábado 6/09 - 20hs.: Inauguración. Performance en vivo. Entrada libre y gratuita.

● Sábado 13/09 - 16 hs.: Taller vivencial: “Creación a partir de la emoción: autopercepción- escucha interna- Sostén individual y colectivo”. Actividad gratuita con inscripción previa.

● Sábado 20/09 - 16 hs.: Taller vivencial “Prácticas individuales y colectivas para seguir vivxs: lo que nos motiva / lo que nos salva”. Actividad gratuita con inscripción previa.

● Jueves 25/09 - 20 hs.: Cierre con lecturas y música en vivo. Músicas/os locales invitados/as.

La muestra que cuenta con video performance, fotografía y escritos podrá visitarse desde su inauguración hasta el 25 de septiembre en los horarios del Museo Regional, de lunes a viernes de 7 a 18 hs. y los fines de semana y feriados: de 14 a 18 hs.



Marina Feldman, vive en Trevelin desde hace más de una década, conforma el Grupo Cheje Teatro, es lic. en Terapia Ocupacional (UBA), coordinadora del Dispositivo de Cerámica y Salud Mental El Caldero (HRT) y docente en la UDC.

Es una artista que trabaja la vulnerabilidad desde lo autobiográfico, disponiendo de su propia experiencia como materia sensible para generar encuentros que permiten pensar otras formas de habitar este mundo.



Links:

https://www.instagram.com/p/DNJwyXqxytq/

https://www.instagram.com/mundoperformance/