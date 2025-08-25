Proponen establecer el "Día del Kaani" por homenaje al natalicio de Hugo Giménez Agüero

En la intersección de las calles Joaquín San Miguel y Charlotte Fairchild del barrio Hugo Giménez Agüero, ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, se realizará un nuevo acto en conmemoración al natalicio del cantor.

Patagónico por adopción e idiosincrasia artística, Giménez Agüero destacó en toda la región por su difusión y composición de un enorme repertorio que nombra a nuestros lugares, y sobre todo por el novedoso enfoque sonoro denominado Kaani e inspirado, en sus palabras, por los ritmos ceremoniales de la cultura tehuelche.

Dicho ritmo, es el que proponen a partir de hoy, celebrar como el "Día del Kaani", en ocasión de su natalicio.

"Se busca enaltecer y fortalecer las raíces folclóricas de la Patagonia", explicaron desde la Municipalidad de Rio Gallegos.

Hace pocas semanas, desde Chubut se recuperó una composición inédita del cantor llamada "Ñandú ñandú", arreglada para los coros de la provincia.

El día 27 de septiembre se conmemora el Día de la identidad Cultural Santacruceña, en homenaje a la fecha de su fallecimiento en 2011 luego de un siniestro vial cerca de Bahía Blanca.

