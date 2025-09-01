Esquel se prepara para recibir el Nacional de Futsal

Hernán Maciel, Secretario de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Esquel, se refirió a los preparativos para el Nacional de Futsal.

"El 13 de septiembre van a venir más de 300 personas a nuestra ciudad. Son 32 equipos", comentó en diálogo con Red43. Mientras que Esquel contará con 2 equipos que nos representarán: Wenú y Del Campo.

Maciel celebró la gran convocatoria que reunirá a esta cantidad de equipos en el Gimnasio Municipal para ser protagonistas de la competencia: "Invitamos a todos a partir del 13. Una semana entera del mejor futsal del país".

"Es un compromiso hermoso, a la ciudad de Esquel le encanta el futsal. Lo podemos ver a través de la liga, que todo el fin de semana se llena el Gimnasio Municipal y la Escuela N°112. Se vive mucho y que llegue un torneo de esta magnitud a la ciudad no sólo ayuda al turismo deportivo, sino también a todos los prestadores turísticos, a los restaurantes, los locales comerciales y los alojamientos", destacó el Secretario.

Finalmente, aseguró que están: "Buscando una variante a todos los que están con la actividad turística en la ciudad. El turismo deportivo ya se instaló en la ciudad, ahora hay que trabajarlo. Nos queda un calendario bastante amplio de acá hasta diciembre, para el bien de nuestra ciudad ".

R.G.