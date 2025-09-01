10°
10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 01 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 deportes #Esquel
01 de Septiembre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Esquel se prepara para recibir el Nacional de Futsal

Más de 300 participantes y 32 equipos se darán cita en la ciudad desde el 13 de septiembre, impulsando el turismo deportivo y la actividad local durante una semana llena de futsal.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Hernán Maciel, Secretario de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Esquel, se refirió a los preparativos para el Nacional de Futsal. 

 

"El 13 de septiembre van a venir más de 300 personas a nuestra ciudad. Son 32 equipos", comentó en diálogo con Red43. Mientras que Esquel contará con 2 equipos que nos representarán: Wenú y Del Campo. 

 

Maciel celebró la gran convocatoria que reunirá a esta cantidad de equipos en el Gimnasio Municipal para ser protagonistas de la competencia: "Invitamos a todos a partir del 13. Una semana entera del mejor futsal del país". 

 

"Es un compromiso hermoso, a la ciudad de Esquel le encanta el futsal. Lo podemos ver a través de la liga, que todo el fin de semana se llena el Gimnasio Municipal y la Escuela N°112. Se vive mucho y que llegue un torneo de esta magnitud a la ciudad no sólo ayuda al turismo deportivo, sino también a todos los prestadores turísticos, a los restaurantes, los locales comerciales y los alojamientos", destacó el Secretario. 

 

Finalmente, aseguró que están: "Buscando una variante a todos los que están con la actividad turística en la ciudad. El turismo deportivo ya se instaló en la ciudad, ahora hay que trabajarlo. Nos queda un calendario bastante amplio de acá hasta diciembre, para el bien de nuestra ciudad ". 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incidente fronterizo con repercusiones legales
2
 Un joven argentino sufrió un grave accidente en Bahamas y necesita ser trasladado a Miami
3
 Tormenta de Santa Rosa: fuertes lluvias, granizo y más de cien evacuados en varias provincias
4
 Pará con esa cabeza
5
 ANMAT suspende producción de laboratorio por incumplimientos críticos en calidad
1
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
2
 Se jubiló la docente Liliana Vinay Hughes tras 30 años de trayectoria
3
 Atención: el domingo no habrá luz eléctrica en Esquel
4
 Azafrán Ruta 17: una historia de sabor, cultura y superación
5
 Chubut potencia la creación de un Programa de Educación Ambiental para áreas protegidas
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -