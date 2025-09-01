11°
Comarca Andina, Argentina
Lunes 01 de Septiembre de 2025
01 de Septiembre de 2025
Lourdes Arbat, la tenista de El Hoyo que representará a Chubut en el Sudamericano U14

La joven deportista, ubicada en el puesto 70 del Ranking Argentino de Damas U14, competirá en el Torneo Sudamericano Copa El Ceibo en Tucumán a partir del 1 de septiembre.
Por Redacción Red43

Lourdes Arbat, tenista oriunda de Mallín Ahogado y alumna de la Escuela Municipal de Tenis de El Hoyo, se prepara para vivir una nueva experiencia internacional al participar en el Torneo Sudamericano Copa El Ceibo, que comienza este lunes 1 de septiembre en la provincia de Tucumán.

 

 

Con solo 14 años, Lourdes ocupa actualmente el puesto N.º 70 del Ranking Argentino de Damas U14, un logro que refleja su esfuerzo, dedicación y el nivel de formación que brinda la Escuela Municipal de Tenis de El Hoyo.

 

 

O.P

 

