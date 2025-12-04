Incendio en El Turbio: Brigadistas y aviones hidrantes en plena batalla contra las llamas

El incendio forestal que comenzó el lunes en la zona de Loma de la Chancha, en cercanía del Río Turbio, continúa activo, con propagación rápida en la cabeza del siniestro y quema en retroceso en la cola. Según el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), la vegetación afectada incluye matorrales, arbustos y bosque nativo, mientras que la superficie total aún está por determinar.

La complejidad del operativo se ve incrementada por la topografía y la presencia de material rodante, que dificultan el desplazamiento seguro del personal. Además, el combustible vegetal pesado que permanece encendido hace que las tareas de control sean más lentas y riesgosas.

Condiciones meteorológicas y técnicas de control

Durante la jornada del miércoles, la temperatura máxima alcanzó los 18 °C con mínima de 15 °C y humedad relativa del 50%. El viento del oeste sopló entre 10 y 20 km/h, aumentando a 25 – 35 km/h con ráfagas durante la media mañana, lo que complicó las tareas de contención.

Para enfrentar el incendio, brigadistas realizaron fajas cortafuegos con herramientas manuales y habilitaron un helipunto para facilitar la entrada y salida del personal. Un helicóptero con helibalde efectuó transporte de brigadistas y lanzamientos de agua sobre focos activos, mientras que dos aviones hidrantes trabajaron sobre la cola, flanco izquierdo y cabeza del incendio.

Plan operativo

Hoy jueves se sumarán 16 combatientes de la Brigada Nacional del SNMF – AFE y un helicóptero adicional con helibalde. El personal del SPMF y la Brigada Nacional continuarán con la construcción de fajas cortafuegos, recorridos de seguridad y lanzamientos de agua según lo requiera la situación en el terreno. Los aviones hidrantes operarán bajo indicaciones del personal de línea.

Recursos humanos

En el operativo participan brigadistas de las bases de El Turbio, Lago Puelo y Golondrinas, con el apoyo de personal de comunicaciones de la Central de Coordinación y Despacho Trevelin, áreas técnicas de la Secretaría de Bosques, Servicio Nacional de Manejo del Fuego y otras instituciones. La coordinación incluye tareas de logística, SIG, asistencia técnica y comunicación en terreno.

Origen del incendio

Las pericias preliminares del SPMF indican que el incendio se inició por la caída de un rayo, afectando principalmente matorrales, arbustos y bosque nativo.

Pronóstico

Se esperan para hoy temperaturas máximas de 17 °C, mínima humedad relativa del 35% y viento del oeste y noroeste de 10 – 20 km/h, aumentando por la mañana a 25 – 35 km/h con ráfagas. La probabilidad de lluvias aisladas es baja, por lo que se mantendrá la vigilancia sobre el fuego.

O.P.