Proponen un taller intensivo de retrato fotográfico

En una iniciativa desde Alumbra visual, Walter Sangroni y Cecilia Antón invitan al taller de retrato fotográfico a partir del 6 de septiembre en la Casa del Piano.

Los cuatro encuentros se llevarán a cabo los sábados de octubre: "Nosotros somos fotógrafos hace alrededor de 20 años, hemos trabajado en Buenos Aires muchos años", cuenta Antón: "Yo particularmente fui tallerista en Buenos Aires durante muchos años en fotografía inicial, fotografía documental y o fotografía de retratos".

El espacio es planteado para "aficionados o con experiencia" y con cualquier tipo de cámara. El eje en retrato se debe a que "es algo que utilizamos cotidianamente y es interesante poder pensar en todos los elementos", distingüendo lo que son imágenes en para redes o familiares o el aspecto profesional de la fotografía, también el conocer fotógrafos y la historia", son algunos de los aspectos recorridos en los 4 encuentros.

Las inscripciones pueden realizarse hasta el mismo sábado a través de las redes de La Casa del Piano o de Alumbra Visual, y espacio invita a seguir también su trabajo y estar atentos a próximas propuestas.

El Taller de Retrato serán 4 encuentros donde vas a aprender Iluminación, relación modelo/retratado, encuadres, punto de vista, poses. ópticas, introducción a Adobe Lightroom y visionado de autores/as

Sábados de 15 a 17 horas. Iniciamos el 6 de septiembre. Valor: $40.000.

SL