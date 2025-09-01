10°
10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 01 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
01 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Proponen un taller intensivo de retrato fotográfico

Cecilia Antón invita al espacio que comienza el sábado 6 de septiembre en la Casa del Piano y que coordina junto a Walter Sangroni.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En una iniciativa desde Alumbra visual, Walter Sangroni y Cecilia Antón invitan al taller de retrato fotográfico a partir del 6 de septiembre en la Casa del Piano.

 

Los cuatro encuentros se llevarán a cabo los sábados de octubre: "Nosotros somos fotógrafos hace alrededor de 20 años, hemos trabajado en Buenos Aires muchos años", cuenta Antón: "Yo particularmente fui tallerista en Buenos Aires durante muchos años en fotografía inicial, fotografía documental y o fotografía de retratos".

 

El espacio es planteado para "aficionados o con experiencia" y con cualquier tipo de cámara. El eje en retrato se debe a que "es algo que utilizamos cotidianamente y es interesante poder pensar en todos los elementos", distingüendo lo que son imágenes en para redes o familiares o el aspecto profesional de la fotografía, también el conocer fotógrafos y la historia", son algunos de los aspectos recorridos en los 4 encuentros.

 

Las inscripciones pueden realizarse hasta el mismo sábado a través de las redes de La Casa del Piano o de Alumbra Visual, y espacio invita a seguir también su trabajo y estar atentos a próximas propuestas.

 

El Taller de Retrato serán 4 encuentros donde vas a aprender Iluminación, relación modelo/retratado, encuadres, punto de vista, poses. ópticas, introducción a Adobe Lightroom y visionado de autores/as
Sábados de 15 a 17 horas. Iniciamos el 6 de septiembre. Valor: $40.000.

 

SL

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un joven argentino sufrió un grave accidente en Bahamas y necesita ser trasladado a Miami
2
 "No estamos todos, falta Gladys": la comunidad educativa muestra su respaldo a la directora de la Escuela 112
3
 Triste final: un incidente de violencia impidió la finalización del partido entre Belgrano y Cruz del Sur
4
 Tormenta de Santa Rosa: fuertes lluvias, granizo y más de cien evacuados en varias provincias
5
 Vecino de El Maitén se lleva $26 millones en el Quini 6
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
3
 Se jubiló la docente Liliana Vinay Hughes tras 30 años de trayectoria
4
 Atención: el domingo no habrá luz eléctrica en Esquel
5
 Chubut potencia la creación de un Programa de Educación Ambiental para áreas protegidas
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -