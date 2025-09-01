Provincia finalizó obras en la Escuela N° 134 de Paso del Sapo

Con una inversión cercana a los 92 millones de pesos, el Gobierno del Chubut junto a la comuna rural de Paso del Sapo, concluyó la renovación integral de las redes de gas y equipos de calefacción. Desde este lunes 1 de septiembre la comunidad educativa retoma sus actividades en un edificio totalmente renovado y con todas las condiciones de seguridad garantizadas.

En la continuidad del plan de mantenimiento y conservación de edificios escolares en toda la provincia que puso en marcha la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, el Gobierno del Chubut a través del Ministerio de Educación finalizó la ejecución de obras en la Escuela N° 134 de Paso del Sapo, lo que permitirá que este lunes 1 de septiembre la institución reabra sus puertas y vuelva a recibir a toda la comunidad educativa en un edificio renovado y seguro.

Luego de un importante proceso de trabajos, que demandaron una inversión cercana a los 92 millones de pesos, se optimizó la infraestructura, asegurando los más altos estándares en materia de seguridad. Se trata de un logro conjunto entre el Ministerio de Educación de la Provincia y la comuna local, en el marco de un convenio de cooperación que permitió avanzar con las tareas de refacción y puesta en valor del edificio escolar.

Las obras

El proyecto incluyó la renovación completa de las redes de gas internas y de media presión, así como la instalación de nuevos equipos de calefacción, cocinas y termotanques, garantizando un servicio eficiente y seguro para toda la comunidad educativa. También se concretó la refacción integral del recinto destinado a los zeppelins de gas, reforzando las condiciones de seguridad del establecimiento.

La inversión alcanzó los 92 millones de pesos y contó con el aval del ente regulador correspondiente, que certificó la calidad y excelencia de las obras realizadas. El organismo certificó que la intervención cumple con todas las normativas vigentes, brindando un ambiente seguro para toda la comunidad educativa.

Este esfuerzo se enmarca en la política provincial que encabeza el gobernador, Ignacio Torres, de fortalecer la infraestructura educativa en cada localidad del territorio, garantizando que las escuelas puedan desarrollar sus actividades en condiciones óptimas, seguras y modernas.

Desde el Ministerio de Educación del Chubut se reconoció a la comunidad educativa de la Escuela N° 134 por su acompañamiento y compromiso durante el tiempo en que se ejecutaron las obras, además de destacar la colaboración de la comuna rural de Paso del Sapo, que facilitó espacios alternativos para asegurar la continuidad pedagógica y garantizar que los estudiantes no vieran interrumpido su derecho a aprender.