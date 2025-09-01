La Salud Pública de Chubut en conflicto: el SiSaP anuncia paro y guardias mínimas

El Sindicato de la Salud Pública (Sisap) anunció una jornada de protesta para mañana, 2 de septiembre, en todos los hospitales de la provincia. La medida de fuerza se da mientras el gremio aguarda definiciones en una nueva audiencia con el Gobierno provincial, pactada para el mismo día.

El secretario general del SiSaP, Carlos Sepúlveda, señaló que se "acrecienta el malestar y descontento en los hospitales" por la dilación en las negociaciones. Advirtió que, si las autoridades del Gobierno no se presentan con propuestas que les permitan avanzar, "nos condicionan a profundizar medidas de acción directa".

El paro afectará la atención en los hospitales de Chubut, donde solo habrá guardias mínimas para atender urgencias, emergencias o pacientes internados, entre las 10 y las 15 horas. Los trabajadores se encuentran en estado de asamblea y movilización, con medidas de protesta de dos horas diarias, de 11 a 13.

Los reclamos del gremio

Entre los principales pedidos del SiSaP, se encuentran:

Un mejoramiento de la pauta salarial para el segundo semestre de 2025, que consideran insuficiente.

El pago al 100% de las horas guardia de días hábiles.

El ingreso de nuevo personal para evitar la "ultra precariedad laboral" en el sector.

La fecha de pago de categorías trienales y la reapertura de la paritaria para discutir modificaciones al convenio colectivo de trabajo.

El gremio ya mantuvo encuentros previos con el Gobierno, pero aún no se logró un acercamiento. Si bien el Ejecutivo presentó una propuesta salarial, el SiSaP la considera insuficiente.



T.B