La Cordillera pisó fuerte en el Nacional de Powerlifting

El Campeonato Nacional de Powerlifting, organizado por la Alianza Argentina Powerlifting (AAP) en Villa María, Córdoba, del 28 al 30 de agosto, fue el escenario de grandes triunfos para los deportistas de Esquel y Trevelin. El evento se llevó a cabo en el Salón de los Deportes, con una gran participación de atletas de todo el país y la presencia de figuras como Eduardo "Pampa" Ramírez. El torneo contó con más de 150 competidores, incluyendo deportistas con discapacidad, y sirvió como clasificatorio para futuros mundiales.

Los equipos de la Cordillera cosecharon múltiples títulos y récords. La Escuela Deportiva Taegymbrous de Trevelin tuvo una destacada actuación, con sus seis atletas coronados como campeones nacionales. Por su parte, el TEAM APOLO de Esquel consiguió que todos sus integrantes clasificaran para el Mundial de Powerlifting GPA 2025 en Corrientes, Argentina.

La Escuela Deportiva Taegymbrous de Trevelin tuvo una excelente actuación, con sus seis atletas coronados como campeones nacionales. Luna Ezquerra batió récords nacional, sudamericano y mundial, con pesos de 86 kg, 90 kg y 100 kg. Por su parte, Lucía Díaz estableció tres récords nacionales, levantando 115 kg, 120 kg y 132.5 kg. Antonela Lepin consiguió récords sudamericano y nacional con pesos de 135 kg, 145 kg y 155 kg. Natalia Moraschetti logró récords sudamericano y nacional, levantando 100 kg, 110 kg y 120 kg. John Rowlands impuso récords sudamericano y nacional, con 270 kg, 280 kg y 290 kg, mientras que Federico Ingram rompió récords mundial, nacional y sudamericano, con pesos de 255 kg, 262 kg y 275 kg.

El Team Apolo de Esquel también también se destacó fuerte en la competencia. Gaby Mileneao se consagró campeona argentina en la categoría Knee Sleeves Open hasta 48 kg, estableciendo récords sudamericanos en Squat, Bench Press y un total de 278 kg. Belén Giménez fue subcampeona argentina en la categoría Knee Sleeves Open hasta 67.5 kg, logrando un récord sudamericano en Deadlift y un total de 370 kg. Sheila Sepúlveda obtuvo el subcampeonato en la categoría Wraps Open hasta 75 kg, con un total de 385 kg. En la categoría Knee Sleeves Junior hasta 100 kg, Joaquín López Boyraz se coronó campeón argentino e impuso récords sudamericanos en Squat, Deadlift y en el total de 585 kg. Finalmente, Iñaki Rey fue campeón argentino en la categoría Wraps Open hasta 90 kg, con un impresionante total de 720 kg.

La excelente participación de los equipos de Esquel y Trevelin en el Campeonato Argentino de Powerlifting consolida a sus atletas como verdaderos referentes de la región, representando a la Cordillera y dejando en claro que es un deporte que crece y pisa cada vez más fuerte.

E.B.W.