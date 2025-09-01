Estudiantes del último año de la Escuela Provincial N° 701 recibieron aportes para la construcción de juegos

En el marco de las políticas implementadas por la gestión del intendente Héctor Ingram en materia de derechos para personas con discapacidad, este lunes alumnos del último año de la Escuela Provincial N° 701, recibieron un aporte de manos del titular del Poder Ejecutivo, destinado a acompañar un proyecto solidario e inclusivo de gran valor comunitario.



El grupo estudiantil se encuentra construyendo dos mesas de juegos sensoriales interactivos para la estimulación inclusiva de la primera infancia, con el objetivo de donarlos al Centro de Servicios Alternativos y Complementarios (CESAC) N° 557, donde permanecerán en uso exclusivo para la labor comunitaria de dicha institución.



Durante la entrega, el intendente estuvo acompañado por el concejal Livio Espinoza, la secretaria Privada de Intendencia, Araceli Painenao y el coordinador del Área de Discapacidad, Género, Diversidad y Nuevas Mayorías, Amílcar Infante.



El aporte, que fue solicitado por los propios estudiantes, permitirá solventar los costos de materiales e insumos necesarios para la confección de los dispositivos. La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Consejo Municipal de Discapacidad y la Secretaría de Desarrollo Social, en virtud de su finalidad solidaria, educativa e inclusiva.



Este proyecto refleja el compromiso ciudadano de los jóvenes de Trevelin, quienes con creatividad y vocación social aportan a la construcción de una comunidad más inclusiva y solidaria y el respaldo por parte del Estado Municipal es una ratificación del rumbo que en materia de accesibilidad impulsa la actual gestión municipal.