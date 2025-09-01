Valentino Ibarra competirá en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

El multiatleta Valentino Ibarra participará en los próximos días en Rosario en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, donde participará en la disciplina “Pentatlón Moderno”, que incluirá destrezas en natación, esgrima, carrera de obstáculos, combinada de carrera a pie a campo a través y tiro con pistola laser.

Por ello, en el marco del desarrollo deportivo que se lleva a cabo Chubut Deportes, el presidente Milton Reyes, se acercó hasta Trevelin para conocer su preparación para los Juegos y entregarle la indumentaria oficial para los Juegos.

Valentino Ibarra le comentó que se encuentra en el tramo final de su puesta a punto donde trabaja en la parte física junto a los profesores Santiago Morales, Diego Panelo y Jonathan Gualco.

Milton Reyes felicitó a Valentino por su compromiso y esfuerzo para mejorar su nivel y representar de la mejor manera a su localidad y a todo Chubut.

Además, el presidente de Chubut Deportes puso a disposición los servicios de los profesionales del ente deportivo provincial. Mientras se coordinan todos los aspectos logísticos para el viaje que en próximos días realizará a Rosario.

Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, son organizados por el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino, y reunirán a más de 3.000 atletas que participarán en más de 50 disciplinas.