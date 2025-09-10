11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 10 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 patagonia
10 de Septiembre de 2025
patagonia |
Por Redacción Red43

Un juicio por la muerte de una docente se suspendió porque se olvidaron avisarle al imputado

Es la segunda vez que ocurre. Aunque la anterior fue al revés: no notificaron a los familiares de la víctima. Julia Casas de 77 años murió atropellada en junio de 2023.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tuvo que suspenderse el juicio de un hombre de 42 años, Isaac Robles, imputado en el delito de homicidio culposo por haber atropellado con su automóvil a una jubilada docente Julia Casas de 77 años (foto), a fines de junio de 2023, causándole gravísimas heridas que provocaron su deceso.

 

El inicio del juicio oral y público estaba anunciado para las 9 y los familiares y amistades de la víctima aguardaban en el hall de acceso a la sala de audiencias al igual que medios periodísticos.

 

Media hora más tarde fueron llamados a una sala interna donde se los notificó que el imputado no había recibido la notificación que se le cursó a través de la policía ya que al menos en dos ocasiones no lo encontraron en el domicilio legal que había fijado.

 

Esta es la segunda vez que se suspende ese juicio oral y público. La primera ocurrió en el mes de mayo ya que, irónicamente, en esa ocasión el imputado acusó recibo de la citación formal, pero por alguna razón los familiares de la víctima no fueron notificados.

 

Además, ya hay otros antecedentes de deficientes conexiones administrativas, judiciales y policiales en este mismo ámbito.

 

A modo de ejemplo, este medio recuerda que el inicio de otro juicio se vio demorado por al menos tres horas dado que el imputado que era esperado en la audiencia aún permanecía en la alcaidía de Pico Truncado ya que por motivos no aclarados se demoró la orden de traslado.

 

Isaac Robles conducía su auto particular alrededor de las ocho de mañana de la fecha indicada y atropelló a la docente Julia Casas, cuando la misma cruzaba caminando la avenida Eva Perón, frente al Hospital Zonal.

 

Había salido de una discoteca nocturna donde trabajaba como patovica e iba completamente ebrio ya que el test determinó que tenía 2,84 gramos de alcohol en sangre.

 

En declaraciones formuladas al portal digital InfoCaleta, poco antes de la hora anunciada para el juicio (que finamente volvió a suspenderse) , el hijo de la víctima, Claudio Cruz, exigió públicamente que Robles tenga una condena de cumplimiento efectivo para que este caso “siente un precedente” en la comunidad caletense.

 

También describió que los videos de las cámaras de seguridad del hospital revelan la crudeza del siniestro: “El auto viene directamente, no intenta esquivarla, no pisa el freno, la atropella y sigue. Las imágenes muestran que las luces de freno nunca se encendieron y que el vehículo se detuvo por inercia, según confirmó la pericia técnica”

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Empleados de Dicasur denuncian que iban al frigorífico "a hacer nada"
2
 Esquel: el exdiputado Igón compensará al hospital y no irá a juicio
3
 Tenía salidas transitorias, se fugó, estuvo 228 días prófugo y volvió a matar 10 años después
4
 Dicasur: "Nos vamos sin una respuesta concreta"
5
 Colisión en Trevelin deja dos autos con daños importantes
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
3
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
4
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
5
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -