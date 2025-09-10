Tras una discusión en el barrio, una niña de 14 años apuñaló y mató a su vecina de 26

En la ciudad de Concordia, Entre Ríos, un estremecedor incidente ha dejado a la comunidad conmocionada. Una adolescente, apenas una niña de 14 años, le quitó la vida a su vecina, Jesica Noemí Bravo, de 26 años, en un trágico suceso que ha sacudido a todo el barrio Llamarada. Este hecho violento, sin embargo, no es aislado; ya existían antecedentes de desencuentros entre las familias de las implicadas, los Priette y los Sampietro, lo que agrava la tragedia.

El enfrentamiento, que tuvo lugar en plena vía pública durante la tarde de ayer, cuando rápidamente escaló de una discusión a un violento ataque con arma blanca. Testigos afirmaron haber oído los gritos y presenciado la angustiosa escena en la que la joven víctima fue apuñalada. Aún con esfuerzos por salvarla, Jesica fue llevada urgente al hospital Delicia Concepción Masvernat, sin embargo, no pudo resistir las graves heridas y finalmente falleció.



La agresora, identificada sólo por sus iniciales A.E.P., ahora se encuentra bajo la tutela del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF). Al mismo tiempo, las autoridades han incrementado la seguridad en el área, estableciendo una guardia constante para evitar que surjan más incidentes entre ambas familias, cuya enemistad parece ser de larga data.



El escabroso evento ha generado un debate ardiente sobre la prevención y la gestión de conflictos familiares por parte de las autoridades locales. El jefe Departamental de la Policía de Concordia, José María Rosatelli, admitió que existían denuncias previas por agresiones verbales y físicas que fueron elevadas sin una respuesta efectiva en el tiempo debido. "Ya habían existido peleas anteriores, incluso en los últimos dos meses hubo denuncias que no fueron abordadas con la seriedad necesaria", agregó.



Las consecuencias de la falta de intervención adecuada son evidentes y dolorosas. En redes sociales, Sheila Bravo, hermana de la víctima, expresó su desconcierto y rabia, lamentando que, a pesar de las múltiples denuncias hechas, las autoridades no actuaron a tiempo para prevenir esta tragedia. En un emotivo mensaje compartido en video, explicó: "Mi hermana estaría viva si se hubiese actuado antes".