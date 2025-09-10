11°
deportes |
Por Redacción Red43

El Gobierno Provincial realizará en Rawson las “Olimpíadas Interhospitalarias del Deporte 2025”

Se trata de la 31º edición de este evento, que se desarrollará del 10 al 14 de noviembre. Se espera una gran convocatoria de personal sanitario de toda la provincia. Ya están abiertas las inscripciones.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con el objetivo de promover el deporte y la actividad física, la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres realizará, a través de la Secretaría de Salud del Chubut, las “Olimpíadas Interhospitalarias del Deporte 2025” que tendrán lugar en la ciudad de Rawson, entre los días 10 y 14 de noviembre.

 

Se trata de la 31º edición del evento que es organizada por el Nivel Central de la cartera sanitaria chubutense, y se estima que contará con la participación de más de 300 trabajadores de la salud de toda la provincia, que se desempeñan en Hospitales, Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y Puestos Sanitarios, entre otros establecimientos.

 

En ese marco, se desarrollarán competencias en la capital provincial y en Playa Unión en diferentes disciplinas como pádel, metegol, fútbol, vóley, básquet, ciclismo, atletismo y ping pong, en categorías femenina, masculina y mixta. Además, se realizarán competencias en tejo, truco y rummy.

 

Importancia del encuentro

 

En tal sentido, cabe destacar que las Olimpíadas Interhospitalarias constituyen una propuesta recreativo-deportiva propicia para compartir entre pares y promover la confraternidad y la camaradería.

 

A su vez, habrá premiaciones del primer puesto al tercero y medallas en todas las disciplinas  de las distintas categorías; y los equipos de salud competirán en distintas copas: Challenger, Challenger Rural, de Honor y Fair Play.

 

 

Información e inscripciones

 

Cada uno de los Hospitales que formará parte de las actividades eligió sus delegados, quienes los representan en las reuniones que se llevan a cabo con los organizadores del Nivel Central, en las cuales se actualizan las novedades del evento y todo lo relacionado al reglamento oficial.

 

En ese contexto, se recuerda que ya se encuentran abiertas las inscripciones a las Olimpíadas Interhospitalarias 2025, que finalizarán con una cena en Playa Unión, ocasión en la que se efectuará la entrega de premios.

 

Para mayor información sobre el evento, los interesados pueden comunicarse a través de las siguientes redes sociales: Instagram @nivelcentral.olimpiadas, Facebook “Olimpidas Interhospitalarias Nivel Central”.

 

 

E.B.W.

 

