01 de Septiembre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Tres árbitros de la Comarca Andina fueron habilitados para dirigir encuentros del Torneo Regional Federal Amateur

Alejandro Janett, Alejandro Soto y Valentin Schaffer aprobaron la prueba física realizada en Bariloche


Escuchar esta nota

Tres árbitros que representan a la Liga de Fútbol del Oeste del Chubut aprobaron el examen físico y ya están en la tabla de mérito para poder dirigir encuentros del Torneo Regional Federal Amateur, certamen organizado por el Consejo Federal de la AFA.   

 

 

Los árbitros Alejandro Janett, Alejandro Soto y Valentín Schaffer aprobaron la prueba física realizada en el Estadio Municipal de Bariloche el pasado miércoles 27 de agosto y a partir de ahora están en condiciones de que sean nominados para participar en cualquier encuentro de la cuarta categoría del fútbol argentino.

 

“Felicitaciones por llegar a esta instancia tan importante que conlleva trabajo duro, estudio, responsabilidad, esfuerzo y respeto por el deporte” señalaron sus amigos y colegas desde las redes sociales. 

 


 

