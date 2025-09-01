Tres árbitros de la Comarca Andina fueron habilitados para dirigir encuentros del Torneo Regional Federal Amateur

Tres árbitros que representan a la Liga de Fútbol del Oeste del Chubut aprobaron el examen físico y ya están en la tabla de mérito para poder dirigir encuentros del Torneo Regional Federal Amateur, certamen organizado por el Consejo Federal de la AFA.

Los árbitros Alejandro Janett, Alejandro Soto y Valentín Schaffer aprobaron la prueba física realizada en el Estadio Municipal de Bariloche el pasado miércoles 27 de agosto y a partir de ahora están en condiciones de que sean nominados para participar en cualquier encuentro de la cuarta categoría del fútbol argentino.

“Felicitaciones por llegar a esta instancia tan importante que conlleva trabajo duro, estudio, responsabilidad, esfuerzo y respeto por el deporte” señalaron sus amigos y colegas desde las redes sociales.