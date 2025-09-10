Este domingo se corre la tercera edición de la Pre Unión de los Parajes

Con la mente puesta en la tradicional competencia Unión de los Parajes, que se correrá el 23 de noviembre en el marco del aniversario de la localidad, los Amigos del Ciclismo de Trevelin están organizando la tercera edición de la Pre Unión de los Parajes, con la idea de calentar los músculos y estar en forma para esa gran carrera.

Por ello este domingo, en una distancia de 18km para las categorías Promocionales y otra de 30km para las categorías Competitivas, se llevará a cabo la tercera edición de la Pre Unión de los Parajes con punto de partida desde el CEDEM hasta la Casita de Lala en Sierra Colorada.

Esta competencia tendrá, entre otros el auspicio de Chubut Deportes y de Agua Mineral Las Margaritas

Desde las 11 horas se pondrá en marcha en Trevelin una nueva edición de la competencia de ciclismo de montaña denominada “Pre Unión de los Parajes”, una propuesta que se ha consolidado en el calendario deportivo cordillerano y que en esta oportunidad cuenta con el respaldo de Chubut Deportes.

La actividad se iniciará a las 10 de la mañana con la acreditación de los participantes en el Centro Deportivo Municipal (CEDEM), mientras que la largada está programada puntualmente para las 11.

La organización informó que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 12 de septiembre y no se aceptarán registros durante el fin de semana.

En cuanto a los recorridos, la competencia contempla dos distancias:

18 kilómetros para la categoría Promocionales, que deberán girar a la izquierda en el cartel de Sierra Colorada para arribar a la Casita de Lala.

30 kilómetros para la categoría Competitiva, cuyo trayecto incluye el cruce hacia Lago Rosario, el desvío al camino del corte, la subida a Cariman y finalmente la llegada en la Casita de Lala.

La “Pre Unión de los Parajes” se presenta como una oportunidad para disfrutar de un desafío deportivo en plena naturaleza patagónica, con la expectativa de reunir a un importante número de ciclistas y público en general.

Las inscripciones pueden completarse a través del siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.