Lionel Messi jugará su último partido de Eliminatorias: Scaloni dio a conocer la lista de convocados

Lionel Scaloni anunció la lista de convocados de la selección argentina para los próximos compromisos de las Eliminatorias Sudamericanas, donde la Albiceleste, ya clasificada al Mundial 2026, se enfrentará a Venezuela y Ecuador. Como anticipó Lionel Messi, será su último partido de Eliminatorias.

Convocados de la selección argentina

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Walter Benítez (Crystal Palace), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Defensores: Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Marcos Acuña (River Plate), Julio Soler (AFC Bournemouth)

Mediocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alan Varela (FC Porto), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como 1907), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Giovani Lo Celso (Real Betis), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen), Franco Mastantuono (Real Madrid), Valentín Carboni (Genoa)

Delanteros: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter de Milán), José Manuel López (Palmeiras)

Próximos partidos de la Albiceleste

Argentina vs Venezuela: 4 de septiembre, 20:30, Estadio Monumental

Ecuador vs Argentina: 9 de septiembre, 20:00, partido de visitante

A pesar de ya estar clasificada al Mundial 2026, la selección argentina se prepara para cerrar la doble fecha con la máxima motivación y con Messi viviendo un momento histórico en su carrera internacional.

Messi se despide de las Eliminatorias

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias… lo vamos a vivir con mi familia”, declaró Lionel Messi tras la victoria de Inter Miami en la Leagues Cup. Se prevé que finalizada su actuación en el Mundial 2026, Messi cierre su ciclo en la selección.

La carrera de Messi en la selección argentina

Sub-20: 16 partidos, 11 goles, campeón del Mundial Sub-20 2005 y medalla de oro en Juegos Olímpicos Beijing 2008.

Selección mayor: debut en 2005 ante Hungría; hasta hoy 193 partidos y 112 goles , máximo goleador histórico de la Albiceleste.

Participación en Copa América 2021, Mundial Qatar 2022 y Copa América Estados Unidos 2024.

Títulos con la selección

Medalla de Oro Juegos Olímpicos Beijing 2008

Copa América Brasil 2021

Finalissima 2022

Mundial Qatar 2022

Copa América Estados Unidos 2024

Récords y distinciones individuales

Máximo goleador histórico de la selección argentina: 112 goles

Balón de Oro en Mundiales 2014 y 2022

Más partidos en Mundiales: 26

Más minutos en Mundiales: 2.314

Único jugador en recibir dos veces el Balón de Oro del Mundial

El ciclo de Messi en las Eliminatorias llega a su fin, cerrando un capítulo histórico en el fútbol argentino y dejando un legado de récords, títulos y momentos inolvidables. La Albiceleste, ya clasificada al Mundial 2026, enfrentará a Venezuela y Ecuador con el objetivo de mantener el nivel y homenajear a su capitán en su despedida de las Eliminatorias.

