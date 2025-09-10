Esquel se suma al Día Mundial para la Prevención del Suicidio con actividades de concientización

Glaucia Junqueira, Licenciada en Psicología, y coordinadora de la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio, habló sobre las diversas actividades que se están llevando adelante por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio en Esquel.

"Estamos entregando folletería, stickers, y el símbolo de la prevención. También estamos en una campaña que se llama '43 segundos', donde estamos preguntando a algunas personas '¿Qué harían en 43 segundos que les haga sentirse bien?', porque en el mundo cada 43 segundos una persona se suicida. Entonces, queremos que empiecen a pensar en cosas positivas en ese tiempo, para poder ayudar a las otras personas a encontrar en los gestos pequeños, cosas importantes", comentó a Red43.

En este sentido, Junqueira remarca la importancia de la prevención y asegura: "La mejor forma de prevenir es buscar ayuda de un profesional si no la encontras en tu entorno e intentar hacer cosas positivas para la vida, por ejemplo, caminar en la naturaleza. Hay que intentar siempre encontrar algo que te haga sentir bien, aunque lo más importante es aceptar y buscar ayuda de un profesional cuando ves que ya no lo podes afrontar".

A partir de las 11:00 hs y hasta las 14:00 hs, desde la Mesa Intersectorial estarán brindando una conferencia de prensa en el Centro Cultural Esquel Melipal.

R.G.