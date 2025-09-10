11°
11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 10 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
10 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel se suma al Día Mundial para la Prevención del Suicidio con actividades de concientización

La Mesa Intersectorial coordina campañas, entrega de material informativo y una conferencia en el Melipal para promover la reflexión y destacar la importancia de pedir ayuda profesional.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Glaucia Junqueira, Licenciada en Psicología, y coordinadora de la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio, habló sobre las diversas actividades que se están llevando adelante por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio en Esquel. 

 

"Estamos entregando folletería, stickers, y el símbolo de la prevención. También estamos en una campaña que se llama '43 segundos', donde estamos preguntando a algunas personas '¿Qué harían en 43 segundos que les haga sentirse bien?', porque en el mundo cada 43 segundos una persona se suicida. Entonces, queremos que empiecen a pensar en cosas positivas en ese tiempo, para poder ayudar a las otras personas a encontrar en los gestos pequeños, cosas importantes", comentó a Red43. 

 

En este sentido, Junqueira remarca la importancia de la prevención y asegura: "La mejor forma de prevenir es buscar ayuda de un profesional si no la encontras en tu entorno e intentar hacer cosas positivas para la vida, por ejemplo, caminar en la naturaleza. Hay que intentar siempre encontrar algo que te haga sentir bien, aunque lo más importante es aceptar y buscar ayuda de un profesional cuando ves que ya no lo podes afrontar". 

 

A partir de las 11:00 hs y hasta las 14:00 hs, desde la Mesa Intersectorial estarán brindando una conferencia de prensa en el Centro Cultural Esquel Melipal. 

 

 

R.G. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tras una discusión en el barrio, una niña de 14 años apuñaló y mató a su vecina de 26
2
 En la oscuridad, acurrucado y con frío: así encontró la policía a un preso que se había fugado
3
 Se realizará un corte en el suministro eléctrico en Esquel
4
 Un símbolo de orgullo: el Ejército restauró el escudo nacional de Esquel
5
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
3
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
4
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
5
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -