14°
13°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 10 de Septiembre de 2025
RED43 comarca-andina El Bolsón
10 de Septiembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Detuvieron a una pareja que robó un celular tras amedrentar a un adolescente

Una pareja interceptó a un joven, lo amedrentó y le sustrajo su teléfono celular. Gracias al sistema 911, los responsables fueron detenidos y el celular recuperado.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Durante la madrugada del martes, personal de la Comisaría 12 de El Bolsón detuvo a dos individuos que habían amedrentado a un joven y le sustrajeron su teléfono celular en pleno centro. Gracias al accionar policial y al sistema de emergencias 911, se logró capturar a los sospechosos mientras intentaban huir del lugar.

 

El robo

 

El hecho tuvo lugar cuando la víctima, junto a un amigo, fue interceptada por una pareja que, mediante intimidación, se apoderó del teléfono móvil y se retiró del sitio. Inmediatamente, la denuncia fue recibida por el sistema Rn Emergencias 911, que permitió que la policía divisara a los sospechosos en fuga.

 

 

El operativo policial permitió la rápida identificación y detención de los dos jóvenes. Ambos fueron trasladados a la dependencia de la Comisaría 12, donde se recuperó el teléfono sustraído y se restituyó a su legítimo dueño.

 

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tras una discusión en el barrio, una niña de 14 años apuñaló y mató a su vecina de 26
2
 En la oscuridad, acurrucado y con frío: así encontró la policía a un preso que se había fugado
3
 Se realizará un corte en el suministro eléctrico en Esquel
4
 Un símbolo de orgullo: el Ejército restauró el escudo nacional de Esquel
5
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
3
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
4
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
5
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -