Detuvieron a una pareja que robó un celular tras amedrentar a un adolescente

Durante la madrugada del martes, personal de la Comisaría 12 de El Bolsón detuvo a dos individuos que habían amedrentado a un joven y le sustrajeron su teléfono celular en pleno centro. Gracias al accionar policial y al sistema de emergencias 911, se logró capturar a los sospechosos mientras intentaban huir del lugar.

El robo

El hecho tuvo lugar cuando la víctima, junto a un amigo, fue interceptada por una pareja que, mediante intimidación, se apoderó del teléfono móvil y se retiró del sitio. Inmediatamente, la denuncia fue recibida por el sistema Rn Emergencias 911, que permitió que la policía divisara a los sospechosos en fuga.

El operativo policial permitió la rápida identificación y detención de los dos jóvenes. Ambos fueron trasladados a la dependencia de la Comisaría 12, donde se recuperó el teléfono sustraído y se restituyó a su legítimo dueño.

O.P