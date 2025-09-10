Una chimenea en llamas requirió la intervención de Bomberos

Este martes por la noche, pasadas las 19:30 horas, personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón acudió a un llamado de emergencia tras ser alertado por la comisaría sobre un incendio en una vivienda ubicada en la intersección de Perito Moreno y Balcarce.

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron la chimenea envuelta en llamas. Gracias a la rápida intervención, se logró sofocar el fuego sin que se propagara a otros sectores de la casa ni se registraran daños mayores.

El siniestro no dejó personas heridas y fue contenido en cuestión de minutos, informaron desde el cuartel.

O.P