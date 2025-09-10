13°
Una chimenea en llamas requirió la intervención de Bomberos

Al comienzo de la noche del martes, Bomberos Voluntarios acudieron a una vivienda, tras ser alertados por la comisaría sobre un incendio de chimenea. Al llegar al lugar, encontraron el conducto envuelto en llamas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este martes por la noche, pasadas las 19:30 horas, personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón acudió a un llamado de emergencia tras ser alertado por la comisaría sobre un incendio en una vivienda ubicada en la intersección de Perito Moreno y Balcarce.

 

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron la chimenea envuelta en llamas. Gracias a la rápida intervención, se logró sofocar el fuego sin que se propagara a otros sectores de la casa ni se registraran daños mayores.

 

 

El siniestro no dejó personas heridas y fue contenido en cuestión de minutos, informaron desde el cuartel.

 

 

O.P

 

