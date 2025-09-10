13°
Comarca Andina, Argentina
Miércoles 10 de Septiembre de 2025
RED43 comarca-andina ruta 40El Bolsón
10 de Septiembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Accidente en Ruta 40: Motociclista fue trasladado al hospital

Este miércoles por la mañana, un choque entre una moto y un vehículo sobre la Ruta 40, dejó al motociclista hospitalizado.
Por Redacción Red43

Este miércoles, minutos antes de las 8 de la mañana, Bomberos Voluntarios de El Bolsón recibieron un aviso sobre un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Nacional 40, acceso norte a la localidad.

 

 

El siniestro involucró a una motocicleta y un vehículo particular. Según informaron desde el cuartel, el conductor de la moto resultó con heridas que requirieron su traslado inmediato al hospital para recibir atención médica.

 

 

En el lugar, además, trabajaron de manera conjunta personal de la policía y del hospital.

 

 

 

O.P.

 

