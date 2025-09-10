Accidente en Ruta 40: Motociclista fue trasladado al hospital

Este miércoles, minutos antes de las 8 de la mañana, Bomberos Voluntarios de El Bolsón recibieron un aviso sobre un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Nacional 40, acceso norte a la localidad.

El siniestro involucró a una motocicleta y un vehículo particular. Según informaron desde el cuartel, el conductor de la moto resultó con heridas que requirieron su traslado inmediato al hospital para recibir atención médica.

En el lugar, además, trabajaron de manera conjunta personal de la policía y del hospital.

O.P.