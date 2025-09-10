Bandas militares de toda la provincia se unen para celebrar el aniversario de Rawson

La Municipalidad de Rawson se prepara para una doble jornada de festejos por el 160° aniversario de la ciudad. El evento central será un encuentro de bandas militares, que se complementará con el tradicional desfile cívico-militar y contará con la participación de diversas instituciones locales y regionales.

El subsecretario de Unidad Privada, Gabriel García, detalló que el encuentro de bandas se realizará el domingo 14 de septiembre a las 20:00 horas frente al Ministerio de Educación. Participarán agrupaciones de distintas localidades, mostrando su calidad musical. Las presentaciones serán grabadas para un videoclip que documentará la jornada.

Las bandas que participarán son:

La Banda de Música de la Fuerza Aérea “Capitán Luis Candelaria” de Comodoro Rivadavia.

La Banda Militar “Malvinas Argentinas” del RC Expl 3 de Esquel.

La Banda Militar “Combate de San Carlos” del RIMec 25 de Sarmiento.

La Banda de la Policía del Chubut, dirigida por Darío Quintraman.

El lunes 15 de septiembre, estas mismas bandas se unirán al tradicional desfile cívico-militar de Rawson, abriendo el paso a escuelas, organizaciones e instituciones de la comunidad. La Banda de Esquel iniciará el desfile y la Banda local de la Policía del Chubut lo cerrará con la interpretación del Himno Nacional y la Marcha de Malvinas.

La Municipalidad de Rawson invita a toda la comunidad a participar de estas actividades, que buscan fortalecer la identidad local y el sentido de pertenencia.

F.P