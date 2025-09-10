Abren las inscripciones escolares 2026 en Chubut: el trámite será 100% digital

El Ministerio de Educación de Chubut anunció la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2026, que se realizarán de manera completamente digital a través del asistente virtual DINO. Este sistema, diseñado para simplificar el proceso, estará disponible a partir de julio para el Nivel Primario.

Para iniciar la gestión, los padres, madres o tutores deberán validar su identidad a través del DNI y una pregunta de seguridad. Una vez que el sistema los reconoce, no será necesario volver a ingresar estos datos en el futuro. El proceso se divide en una serie de pasos claros que guiarán a los solicitantes.

Guía paso a paso para la inscripción

El formulario de inscripción se podrá encontrar en el sitio web del Gobierno de Chubut, a través de un link directo (), un código QR o desde el menú principal de la página.

El proceso de inscripción es el siguiente:

Validación del estudiante: DINO solicitará los datos del menor (DNI y fecha de nacimiento) para validar su identidad y verificar si ya está registrado en el sistema. En caso de tener más de un menor a cargo, el proceso deberá repetirse por cada uno. Verificación de datos: El sistema pedirá confirmar el nombre del estudiante y el domicilio actual. Si el domicilio no está actualizado, se solicitará la calle y localidad, además de una factura de servicio a nombre del adulto responsable. Documentación requerida: Se deberán adjuntar fotos del DNI del estudiante (frente y dorso) y del adulto responsable. Es obligatorio declarar al menos a un adulto, y el sistema permitirá agregar un segundo. Selección de nivel y escuela: Se debe especificar el nivel educativo (Inicial, Primaria o Secundaria). En el caso de Primaria, el sistema mostrará las escuelas disponibles según la localidad de residencia o de trabajo del adulto responsable, y se deberá adjuntar una constancia laboral si se elige esta última opción. Preferencias y condiciones especiales: Los solicitantes de Primaria deberán indicar el turno de preferencia (mañana, tarde o jornada completa) y una alternativa en caso de no haber vacantes. También se consultará si el estudiante tiene hermanos en la escuela seleccionada, lo que requerirá un certificado de alumno regular. Si el estudiante tiene alguna discapacidad, se deberá adjuntar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Confirmación: La inscripción se confirmará una vez que el sistema emita un comprobante con los datos del estudiante y la escuela seleccionada.

El programa de inscripciones está pensado para simplificar los trámites y garantizar una gestión eficiente y segura para las familias de la provincia.

F.P