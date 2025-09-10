14°
Miércoles 10 de Septiembre de 2025
RED43 comarca-andina El Maitén
10 de Septiembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Durante un control policial, detuvieron a un hombre con pedido de captura

Durante un control de identificación en el Barrio Obrero, la policía de El Maitén detuvo a un hombre con pedido de captura vigente desde junio.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En horas de la noche del martes, personal policial de la Comisaría del Distrito El Maitén detuvo a un hombre sobre el que pesaba un pedido de captura vigente, mientras realizaban un control de identificación en el Barrio Obrero.

 

Según informó oficialmente la Policía, el operativo se llevó a cabo alrededor de las 20:40 horas del 9 de septiembre, cuando efectivos procedieron a identificar a dos personas que se encontraban en la vía pública. Al consultar los datos en el sistema, se constató que uno de ellos, identificado como R.C.G, tenía un pedido de captura y detención activo.

 

 

La medida había sido dispuesta por la jueza Dra. Alicia Fernanda Revori y estaba vigente desde el 24 de junio de 2025, según el informe policial.

 

El sujeto fue detenido de inmediato y quedó alojado en dependencias policiales, donde permanecerá a la espera de la audiencia de control de detención.

 

 

O.P

 

