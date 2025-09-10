Durante un control policial, detuvieron a un hombre con pedido de captura

En horas de la noche del martes, personal policial de la Comisaría del Distrito El Maitén detuvo a un hombre sobre el que pesaba un pedido de captura vigente, mientras realizaban un control de identificación en el Barrio Obrero.

Según informó oficialmente la Policía, el operativo se llevó a cabo alrededor de las 20:40 horas del 9 de septiembre, cuando efectivos procedieron a identificar a dos personas que se encontraban en la vía pública. Al consultar los datos en el sistema, se constató que uno de ellos, identificado como R.C.G, tenía un pedido de captura y detención activo.

La medida había sido dispuesta por la jueza Dra. Alicia Fernanda Revori y estaba vigente desde el 24 de junio de 2025, según el informe policial.

El sujeto fue detenido de inmediato y quedó alojado en dependencias policiales, donde permanecerá a la espera de la audiencia de control de detención.

O.P