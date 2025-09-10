Trevelin rinde homenaje a los carreros chilenos con una muestra en el museo

En el marco de la Semana de la Independencia de Chile, el Museo Regional Trevelin inauguró la muestra "Carreros", un homenaje a la historia de los carreros chilenos que con su labor construyeron un vínculo cultural e histórico entre Futaleufú y Trevelin.

La iniciativa, impulsada por Sergio Conejeros, un referente de la comunidad de residentes chilenos en la región, busca reconocer la vida y el trabajo de aquellos carreros que con sus carretas, caballos y esfuerzo, unieron pueblos a ambos lados de la cordillera.

La muestra estará abierta al público desde el lunes 15 hasta el domingo 21 de septiembre. El acto de cierre se llevará a cabo el domingo 21 a las 17:00 hs en el mismo museo.

El Museo Regional de Trevelin invita a la comunidad a ser parte de este homenaje a la memoria viva de la historia compartida entre chilenos y argentinos.

