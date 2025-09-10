10°
Esquel, Argentina
Miércoles 10 de Septiembre de 2025
sociedad
10 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin rinde homenaje a los carreros chilenos con una muestra en el museo

La exhibición, impulsada por la comunidad chilena de la región, celebra el legado de quienes unieron a Trevelin y Futaleufú a través de su esfuerzo diario.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de la Semana de la Independencia de Chile, el Museo Regional Trevelin inauguró la muestra "Carreros", un homenaje a la historia de los carreros chilenos que con su labor construyeron un vínculo cultural e histórico entre Futaleufú y Trevelin.

 

 

La iniciativa, impulsada por Sergio Conejeros, un referente de la comunidad de residentes chilenos en la región, busca reconocer la vida y el trabajo de aquellos carreros que con sus carretas, caballos y esfuerzo, unieron pueblos a ambos lados de la cordillera.

 

 

La muestra estará abierta al público desde el lunes 15 hasta el domingo 21 de septiembre. El acto de cierre se llevará a cabo el domingo 21 a las 17:00 hs en el mismo museo.

 

 

El Museo Regional de Trevelin invita a la comunidad a ser parte de este homenaje a la memoria viva de la historia compartida entre chilenos y argentinos.

 

 

F.P

 

