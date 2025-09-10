11°
10 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

La municipalidad de Esquel realizó un procedimiento por tendido irregular de fibra óptica en barrio Ceferino

Personal de la Dirección de Inspecciones llevó adelante un procedimiento en el barrio Ceferino para controlar la instalación de servicios de telecomunicaciones.
En esta oportunidad, se observó un vehículo perteneciente a una empresa local de internet que contaba con escaleras y herramientas destinadas al tendido de fibra óptica.

 

 

Al momento de la inspección, la firma no presentó la documentación correspondiente, ni permisos ni autorización municipal para llevar adelante este tipo de instalaciones, incumpliendo lo establecido en la Ordenanza N° 216/22.

 

 

Desde el municipio se remarcó el compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente, garantizando que las obras y servicios que se desarrollan en la ciudad se realicen de manera regular, ordenada y segura. En este sentido, se continuará trabajando en los controles necesarios para asegurar que las empresas que operan en Esquel respeten los marcos legales establecidos.

 

 

F.P

 

