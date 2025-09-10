"Si me mirás, existo": se viene el segundo encuentro de arte inclusivo en Esquel

El próximo sábado 13 de septiembre, el Centro Cultural Melipal será sede del 2° Encuentro de Arte Inclusivo “Si me mirás, existo”. El evento, declarado de interés municipal, es una iniciativa del estudio de danza y arte local de Ati Andalgo, y tiene como objetivo fomentar la inclusión y visibilizar las prácticas artísticas que promueven la diversidad en todas sus formas.

El encuentro se desarrollará de 9 a 12 del mediodía con entrada libre y gratuita. En esta edición, se busca que el público no solo escuche las experiencias de los referentes, sino que también pueda interactuar con ellos. La propuesta invita a reflexionar sobre la importancia de generar espacios de accesibilidad cultural para todos.

Referentes y auspiciantes

Ati Andalgo mencionó a los referentes que participarán del evento:

Mariela Fernández y María Valeria Marún (Yoga accesible).

Adedriena Baigorria (Interculturalidad y arte).

Hilda Paola Gutiérrez (Una mirada distinta).

Pamela Tuman , Sergio Catrighual , Juan Budúa y Sofía Arbe (Teatro Joven Corriendo Fronteras).

Alejandra Áviles (Mirar con sentido).

Azucena Sambuesa (Bailando sin edad, sin límites).

F.P