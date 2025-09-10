Después de cinco horas de tensión se entregó la alumna que se atrincheró armada en una escuela

Una situación de pánico y tensión alertó este miércoles a las autoridades de Mendoza donde una adolescente de 14 años ingresó armada a una escuela y efectuó tres disparos al aire. Según señalaron fuentes policiales a, la alumna entró al establecimiento con un arma de fuego, disparó y luego se atrincheró en el patio del colegio. Tras más de cinco horas de tensión, la menor se entregó. Fue un policía el que logró convencerla. Aún no se saben los motivos que llevaron a la menor a tomar esa decisión

El hecho ocurrió en la escuela Marcelino Blanco, ubicada en el departamento de La Paz. Fue cerca de las 9.30, cuando los estudiantes regresaban a las aulas tras el primer recreo. De acuerdo al relato de algunos testigos, antes de actuar, la adolescente habría pasado por el baño y desde allí salió con el arma cargada. Luego, apuntó fugazmente a algunos compañeros.

Frente a esta situación, las autoridades del establecimiento actuaron rápidamente y desalojaron de manera preventiva la institución. Según las primeras informaciones, trasladaron a los alumnos al Hospital de La Paz y solicitaron la presencia de los padres para retirarlos.

La menor cursa en 2º año de secundaria. Según medios locales, vive en el departamento de La Paz y su padre es policía en la provincia de San Luis. En este sentido, se sospecha que el arma que manipulaba -que sería una calibre 9 milímetros- podría pertenecer a su papá.

En el hecho intervino la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, quien estuvo en el lugar mediando con la chica para que le entregue el arma. La negociación se extendió hasta las 15 horas.

adeo García Salazar, ministro de Educación de la provincia, dio una conferencia de prensa pasadas las 14 horas donde dio detalles de lo ocurrido mientras continuaba el operativo para resolver la situación de la menor, que estuvo atrincherada desde la mañana en la escuela.

“Lo único que vamos a decir es que era un estudiante que tenía muy buen rendimiento académico y que no hay ningún aviso de situaciones previas, por lo menos del sistema educativo. Entonces lo que velamos ahora es porque esto tenga obviamente una resolución pacífica y que los mejores grupos de negociación de la provincia están trabajando con el Gobernador ha puesto a disposición todos los recursos, como ustedes vieron, llegó rápidamente un helicóptero con efectivos de la Policía, de los grupos especiales, los grupos son el grupo Gris y el grupo GES, y bueno, se está haciendo el monitoreo y el Ministerio Público Fiscal está haciendo todo el acompañamiento que haga falta desde el punto de vista legal”, dijo el funcionario. En este sentido, explicó que para el momento de la conferencia de prensa ya llevaba más de tres horas de negociación con la menor.

Sobre el resto de los alumnos de la escuela, que presenciaron el violento episodio, informó: “Muchos de los estudiantes han pasado por el hospital de La Paz y se ha difundido en los grupos de whatsapp de la comunidad educativa cuáles son los teléfonos de contacto para que cualquier padre o cualquier estudiante que quiera tener asesoramiento o que quiera manifestar cualquier tipo de situación puede hacerlo y están las líneas telefónicas disponibles”.

Asimismo, remarcó que en el operativo ya interviene el organismo técnico interdisciplinario local, encargado de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.

“No hay clases en el establecimiento, obviamente, pero sí en el resto de las escuelas, porque no son jornadas de reflexión y para hablar en temas. Creemos que la escuela es el medio para que estas cosas también se charlen. Si la comunidad educativa sufre algún tipo de problemática de esta magnitud, hay que charlarlo a la escuela y hacer un abordaje”, remarcó el ministro.