Miércoles 10 de Septiembre de 2025
10 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Turismo, innovación y sostenibilidad: así será la 18ª Fiesta del Día Mundial del Turismo

Del 20 de septiembre al 7 de octubre se desarrollará una agenda de actividades que busca promover la sustentabilidad y la integración binacional.
Por Redacción Red43

Se presentó oficialmente la programación de la 18ª Fiesta del Día Mundial del Turismo, un evento que se consolidó en la agenda regional y que este año se centrará en la sustentabilidad, la innovación y la integración binacional. Las actividades se desarrollarán del 20 de septiembre al 7 de octubre en Esquel, Trevelin y el Parque Nacional Los Alerces.

 

 

El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa en la que participaron la subsecretaria de Turismo, Florencia Andolfatti; el intendente del Parque Nacional Los Alerces, Danilo Hernández Otaño; el delegado regional de Turismo, Víctor Yáñez; y el licenciado Carlos Baroli, junto a representantes de instituciones educativas y productivas de la zona.

 

 

 

Un programa con eje en la sostenibilidad

 

Bajo el lema “Turismo y transformación sostenible”, propuesto por la Organización Mundial del Turismo, el evento ofrecerá una agenda variada que incluye actividades culturales, recreativas, académicas y deportivas. Se realizarán jornadas vinculadas a la producción de vinos, flores, aromáticas, apicultura, frutas finas y hongos. También se brindarán talleres para anfitriones turísticos.

 

 

En el Parque Nacional Los Alerces, habrá espectáculos musicales y clínicas artísticas, mientras que en Esquel y Trevelin se ofrecerán charlas, ferias, actividades deportivas y encuentros comunitarios. Los organizadores destacaron la importancia de la inclusión y la vinculación con Chile, que son pilares de la celebración desde su inicio.

 

 

El programa completo del evento se dará a conocer en los próximos días.

 

 

F.P

 

