Turismo, innovación y sostenibilidad: así será la 18ª Fiesta del Día Mundial del Turismo

Se presentó oficialmente la programación de la 18ª Fiesta del Día Mundial del Turismo, un evento que se consolidó en la agenda regional y que este año se centrará en la sustentabilidad, la innovación y la integración binacional. Las actividades se desarrollarán del 20 de septiembre al 7 de octubre en Esquel, Trevelin y el Parque Nacional Los Alerces.

El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa en la que participaron la subsecretaria de Turismo, Florencia Andolfatti; el intendente del Parque Nacional Los Alerces, Danilo Hernández Otaño; el delegado regional de Turismo, Víctor Yáñez; y el licenciado Carlos Baroli, junto a representantes de instituciones educativas y productivas de la zona.

Un programa con eje en la sostenibilidad

Bajo el lema “Turismo y transformación sostenible”, propuesto por la Organización Mundial del Turismo, el evento ofrecerá una agenda variada que incluye actividades culturales, recreativas, académicas y deportivas. Se realizarán jornadas vinculadas a la producción de vinos, flores, aromáticas, apicultura, frutas finas y hongos. También se brindarán talleres para anfitriones turísticos.

En el Parque Nacional Los Alerces, habrá espectáculos musicales y clínicas artísticas, mientras que en Esquel y Trevelin se ofrecerán charlas, ferias, actividades deportivas y encuentros comunitarios. Los organizadores destacaron la importancia de la inclusión y la vinculación con Chile, que son pilares de la celebración desde su inicio.

El programa completo del evento se dará a conocer en los próximos días.

F.P