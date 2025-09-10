11°
Miércoles 10 de Septiembre de 2025
10 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Trevelin presente en la colección "Chubut Territorio Creativo 2025"

La pieza de la artesana Dora Esther González formará parte de la nueva muestra que celebra el talento de las mujeres hacedoras de la provincia.
La artesana textil Dora Esther González, reconocida por su trabajo en el taller cultural “Rayén Antú” (Flor de Sol), ha sido seleccionada para integrar la colección “Chubut Territorio Creativo 2025”. Esta propuesta provincial, impulsada por la Subsecretaría de Cultura, celebra el talento de 29 mujeres de 12 localidades, entre ellas Trevelin.

 

 

La colección está compuesta por 34 piezas textiles organizadas en 14 conjuntos, que fueron elegidos entre 87 propuestas presentadas por artesanas, diseñadoras y artistas visuales de toda la provincia. La participación de Dora en esta muestra resalta su trayectoria y la importancia de los talleres culturales del municipio, que no solo fortalecen la identidad local, sino que también proyectan a los artesanos hacia nuevos horizontes.

 

 

El taller “Rayén Antú”, coordinado por González y que se dicta en APAD los lunes y jueves de 14:00 a 16:00 horas, es un espacio donde se revalorizan las tradiciones y el tejido como una expresión de la herencia cultural mapuche. El municipio invita a la comunidad a unirse a este espacio para aprender y compartir saberes.

 

 

F.P

 

