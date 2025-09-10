Desendeudamiento histórico en Chubut: la provincia se ahorra $3.000 millones mensuales en intereses

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, firmó una adenda al convenio de desendeudamiento con el Ministerio de Economía de la Nación que permitirá el traspaso de obras inconclusas a la provincia. Este acuerdo es el más grande en la historia de Chubut, ya que posibilita una reducción de más de cien mil millones de pesos de deuda y un ahorro de $3.000 millones mensuales en intereses

Torres se reunió con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y su equipo para concretar el traspaso de obras nacionales que estaban paralizadas. El convenio, que tuvo el trabajo conjunto del Ministerio de Economía de Chubut, la Fiscalía de Estado y la Secretaría de Infraestructura, le permitirá a la provincia tomar el control de las obras y asegurar su finalización, destinando a ellas el dinero que se ahorraba en intereses.

El gobernador explicó que, al asumir la gestión a finales de 2023, la provincia tenía una deuda de más de $250.000 millones con el Fondo Fiduciario de las Provincias. A través de la política de desendeudamiento implementada, se logró reducir la deuda a menos de la mitad y, con este nuevo acuerdo, la deuda queda en un saldo de $30.000 millones, lo que le permite a Chubut dejar de pagar los $3.000 millones mensuales en intereses y destinarlos a la finalización de obras clave.

Obras que forman parte del convenio

Entre las obras que se transferirán a la provincia para su finalización, se encuentran:

Finalización de la Ruta Nacional N° 3 (Doble Trocha) entre Puerto Madryn y Trelew.

Reconstrucción de la Ruta Nacional N° 40, tramo Facundo – Tamariscos.

Reacondicionamiento de la Ruta Nacional N° 40, tramo Tecka – Esquel.

Mantenimiento de la traza urbana de la Ruta Nacional N° 3, desde la rotonda de ingreso a Comodoro Rivadavia hasta la de Rada Tilly.

