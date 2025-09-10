"El futuro del campo argentino se constituye en las aulas", afirmó la ministra Mirantes.

La ministra de Producción de Chubut, Laura Mirantes, destacó el vínculo entre la educación y el sector agropecuario durante su participación en un congreso. La funcionaria enfatizó el rol de los jóvenes, presentes en el evento, como el futuro de la matriz productiva de la provincia y del país.

Mirantes señaló que el sector agropecuario enfrenta desafíos constantes, como el avance de la tecnología, la inteligencia artificial y los cambios digitales, que obligan a una formación y capacitación continua. En este contexto, subrayó que el futuro se construye en las aulas, donde se inician las ideas que luego se convierten en proyectos a través de ensayos y el trabajo colaborativo.

La ministra resaltó la importancia de potenciar habilidades blandas como la innovación, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas. Además, agradeció la colaboración de instituciones como el INTA, INTI y CENPAT, que contribuyen al desarrollo de proyectos en el campo.

Finalmente, Mirantes invitó a los presentes a aprovechar el congreso como una oportunidad para aprender y compartir, con el objetivo de seguir construyendo el desarrollo productivo de Chubut y de Argentina.

F.P