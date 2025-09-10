10°
Esquel, Argentina
Miércoles 10 de Septiembre de 2025
10 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

"El futuro del campo argentino se constituye en las aulas", afirmó la ministra Mirantes.

En un congreso, la titular de Producción de Chubut enfatizó el rol de los jóvenes y el trabajo colaborativo para enfrentar los desafíos de la innovación y la tecnología en el sector agropecuario.
La ministra de Producción de Chubut, Laura Mirantes, destacó el vínculo entre la educación y el sector agropecuario durante su participación en un congreso. La funcionaria enfatizó el rol de los jóvenes, presentes en el evento, como el futuro de la matriz productiva de la provincia y del país.

 

 

Mirantes señaló que el sector agropecuario enfrenta desafíos constantes, como el avance de la tecnología, la inteligencia artificial y los cambios digitales, que obligan a una formación y capacitación continua. En este contexto, subrayó que el futuro se construye en las aulas, donde se inician las ideas que luego se convierten en proyectos a través de ensayos y el trabajo colaborativo.

 

 

La ministra resaltó la importancia de potenciar habilidades blandas como la innovación, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas. Además, agradeció la colaboración de instituciones como el INTA, INTI y CENPAT, que contribuyen al desarrollo de proyectos en el campo.

 

 

Finalmente, Mirantes invitó a los presentes a aprovechar el congreso como una oportunidad para aprender y compartir, con el objetivo de seguir construyendo el desarrollo productivo de Chubut y de Argentina.

 

 

