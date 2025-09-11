15°
Esquel, Argentina
Jueves 11 de Septiembre de 2025
11 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Leila Cherro lleva su personal repertorio a La Casa del Piano

La artista y gestora cultural radicada en Trevelin presenta sus canciones instrumentadas por el distintivo timbre del violonchelo.
Este sábado 13 de septiembre a las 21 horas se presenta en La Casa del Piano (calle Conesa, entre Alsina y Roggero) la cantautora Leila Cherro.

 

Luego de presentarse en La Fiesta de Los Ciruelos en Flor y a semanas de haber organizado el festival de cantautoras "Pájaras en la estepa", la artista sigue el repaso de su particular repertorio interpretado a violonchelo, voces y efectos.

Leila Cherro es cantautora y violonchelista nacida en CABA y con un amplio recorrido que la llevo a compartir con músicos como Lisandro Aristimuño, Liliana Herrero y Fabi Cantilo, entre muchas otras.

 

En 2016 decide radicarse en Trevelin, Chubut, y desde allí se abre a la música con un sonido personal, explorando las posibilidades del violonchelo electroacústico; combinando lo cálido y dulce de la madera y la voz con loops y otros efectos a través de la canción como espacio de unión y encuentro.

 

La capacidad del espacio es limitada, por lo que se recomienda la reserva, al número (280) 4400772. Entrada: 12 mil pesos.

 

SL

 

