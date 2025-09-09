11°
Esquel, Argentina
Martes 09 de Septiembre de 2025
09 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Estudiantes de la Escuela Gymnasium de Tucumán visitan Esquel incentivados por la literatura

Nuestra ciudad entró en el mapa de un viaje de estudios gracias a los libros de Luís Virgilio, quien compartió una charla en el día de ayer con los 69 estudiantes y docentes del contingente.
Estudiantes de la Escuela Gymnasium de Tucumán visitan Esquel incentivados por la literatura local.

 

La institución, dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán, organizó un viaje de estudios que tiene nuestra ciudad como parada para conocer y compartir con el autor local Luís Virgilio, cuyo libro "Lupus" fue material de estudio en Lengua y Literatura, y se ganó un lugar en el mapa de su recorrido.

 

Los docentes a cargo detallaron que este año el colegio viajo con 69 alumnos, seis profesores y cuatro chóferes: "Estamos haciendo una gira de estudios. Nosotros tenemos una estructura curricular en la cual durante los 8 años de cursada de los alumnos conocen todo el país y los países limítrofes. Es una gira que dura 16 días y recorre gran parte del sur argentino".

 

En su visita, contrastaron que Esquel es una de las zonas "más hermosas del país" y detallaron que estudiar de esta forma tan particular "es cansador, pero a la vez es gratificante porque los alumnos conocen de primera mano los paisajes, las historias, los parques, no es lo mismo aprenderlo en los libros"

 

La materia de Lengua y Literatura usó los libros de Luís Virgilio y el autor se encontró con ellos en el día de ayer: en el Hostel El Caminante "Nosotros tenemos una orientación humanista, que genera vínculos muy fuertes de amistad, de amor, de unión que van más allá del aula y bueno, se muestra acá que estamos en el sur del país y todos lejos de nuestras casas y la estamos pasando todos muy bien".

 

SL

 

