Se burló del nombre de El Hoyo… y el intendente le respondió con una propuesta inesperada

Lo que comenzó como un chiste sobre los nombres insólitos de localidades argentinas, terminó en una invitación formal (y divertida): el comediante Lucas Upstein expresó su deseo de actuar en El Hoyo, y el intendente del lugar, César Salamín, no tardó en contestarle… con una buena dosis de humor.

“Quiero actuar en El Hoyo, es mi sueño”

En un reel publicado en su cuenta de Instagram, Lucas Upstein repasaba su gira de stand up por distintas ciudades del país, hasta que un mensaje lo sorprendió:

“Lucas, te esperamos en El Hoyo.”

El comediante reaccionó al instante:

“¿Cómo te vas a llamar El Hoyo? ¡No podés vivir en El Hoyo! Me parece hermoso que alguien viva en El Hoyo.”

Con su característico estilo, Upstein comenzó a investigar y encontró que El Hoyo es una localidad real de la provincia de Chubut, con más de 4.000 habitantes y paisajes que, según él mismo, “son una belleza”.

“¿Quién no querría ir al Hoyo? Es hermoso. Mi sueño es actuar en El Hoyo. Si hace falta, lo hago en un baño, al aire libre... pero quiero poder subir una historia a Instagram y decir: hoy estoy en El Hoyo.”

El Hoyo responde

El reel rápidamente se viralizó en redes sociales y llegó hasta el intendente de El Hoyo, César Salamín, quien no solo se tomó con humor los juegos de palabras, sino que le respondió directamente en los comentarios:

“Hola Lucas, vi que tu sueño es conocer El Hoyo. No sos el único: mucha gente pasa toda su vida sin animarse a descubrirlo de verdad.”

Y fue por más, con una propuesta concreta:

“¿Te animás a actuar en El Hoyo? Porque todos dicen que sí… pero cuando llega el momento les agarra pánico escénico.

Si vos te animás, te esperamos con un lugar en nuestro auditorio.

Pero te aviso… cuando conozcas El Hoyo, te vas a enamorar.”

¿Se viene el show de Lucas en El Hoyo?

Por ahora, la pelota (o el micrófono) está del lado de Lucas. Pero si algo quedó claro en este cruce es que cuando el humor se mezcla con calidez y apertura, todo es posible.

¿Lucas se animará a actuar en El Hoyo? ¿Podrá darse el gusto de decir “el show en El Hoyo explotó” y que sea literalmente cierto?

O.P