Instituto Marta Sottile: el IESA N° 818 de Esquel será nombrado en honor a la artista local

El próximo miércoles 24 de septiembre a las 18h, en el marco del 10° aniversario del Instituto de Educación Superior Artística N° 818 de Esquel, se realizará el acto de imposición del nombre “Marta Sottile” a la institución.

Marta Sottile (1960-2023) fue artista plástica, docente, militante sindical y cultural, y una de las principales impulsoras de la creación del propio Instituto. Su compromiso con la educación pública, la cultura y los derechos humanos dejó una huella imborrable en Esquel y en toda la provincia del Chubut.

Sottile nació en Avellaneda (Buenos Aires). Fue una artista plástica y profesora de pintura, egresada de las Escuelas Nacionales de Bellas Artes “Manuel Belgrano” y “Prilidiano Pueyrredón”. Además, asistió a los Talleres de los Profesores: Raul Ruiz Leguizamón y Eduardo Cabral (1980-1981), Profesor Omar Gasparini y Profesora Mónica Alonso (1982), y Profesor Aníbal Carreño (1989-1990)-Licenciada en Artes Visuales-Especialidad Pintura (I.U.N.A).

También fue integrante del “Grupo de Trabajo Mural Esteban Ferreira” entre los años 1989 hasta 1995. En 1992 se radicó en Esquel, provincia del Chubut, donde desarrolló su actividad plástica y docente.

En Esquel realizó y coordinó cuantiosos trabajos murales. A partir del año 2004 fue parte del grupo de trabajo mural “Agjen”. Tras su fallecimiento en mayo del 2023, se han realizado varias exposiciones retrospectivas de sus obras, restauración de los murales que realizó y charlas junto a su compañero de vida Claudio Dalcó.

La comunidad educativa invita a la comunidad a asistir al homenaje "a quien con su arte, su palabra y su militancia marcó un camino de identidad y memoria en nuestra ciudad y en la provincia"

El acto oficial y descubrimiento de la placa conmemorativa será el miércoles 24 de septiembre a las 18 horas en el IESA N° 818 – Esquel- Av. Perón 1351.

