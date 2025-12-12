Incendio en el Parque Nacional Los Alerces: fuego activo en zona intangible con protocolos de bioseguridad

El Parque Nacional Los Alerces brindó el parte oficial luego del mediodía, detallando que se continúa con las tareas de control y monitoreo del incendio forestal originado por la caída de rayos en el brazo sur del Lago Menéndez. Se trata de una zona remota, aislada, sin presencia humana ni caminos de acceso, clasificada como Reserva Natural Silvestre y zonificación de "Área Intangible".

Protocolos y peligro biológico

Dada la categoría de la zona, se deben implementar criterios de bioseguridad en la planificación de las operaciones aéreas y terrestres. El objetivo es impedir el ingreso de especies exóticas invasoras, como el alga Didymo, microorganismos dañinos y otras especies —tanto vegetales como animales— ajenas a ese ecosistema.

El uso de los cuerpos de agua para abastecer a los medios aéreos requiere una planificación cuidadosa. Los elementos utilizados, tales como helibaldes, motobombas, vestimenta, calzado y herramientas manuales, son desinfectados para evitar transportar involuntariamente dichos organismos.

Estado del fuego y alerta meteorológica

Actualmente, el incendio se encuentra activo sobre una superficie aproximada de 200 hectáreas de bosque nativo. No hay infraestructura en peligro.

El ingreso de las cuadrillas y el trabajo con medios aéreos están supeditados a las condiciones de navegación del lago, debido a que persiste el alerta amarilla por vientos intensos emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para la jornada, se pronostica una temperatura máxima de $16^\circ \text{C}$ y una humedad relativa mínima del $70\%$. Se esperan vientos fuertes de entre $45-60$ km/h desde el sector oeste, con ráfagas que podrían superar los $85$ km/h, y probabilidad de lluvias aisladas.

Áreas restringidas y prohibición de fuego

Como medida de precaución, las sendas de alta dificultad Laguna del Toro, Travesía La Balsa, Portezuelo, Lago Krügger, Glaciar Torrecillas y Laguna El Antiguo permanecen cerradas hasta nuevo aviso.

El resto de las sendas, servicios turísticos y áreas de uso público funcionan con normalidad.

Finalmente, el Parque recuerda a los visitantes que está prohibido el uso del fuego hasta el 30 de abril de 2026. Los únicos espacios de fuego seguro se limitan a los predios de campamentos administrados por prestadores turísticos autorizados.

