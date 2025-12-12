13°
Viernes 12 de Diciembre de 2025
12 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

"Malvinas con fuerza de mujer": Encuentro Federal de Mujeres de Malvinas

El Encuentro, impulsado por Romina Villaverde, hija de VGM, y apoyado activamente por Marcelo Salonio, presidente del Centro de Veteranos, es un evento profundamente simbólico que se realiza en Esquel, con sede rotativa anual.
La causa central es visibilizar la fuerza de la mujer en la historia de Malvinas, un rol que el presidente del Centro de Veteranos describe como una "caricia al corazón" para todos los combatientes. El evento ha logrado convocar a casi 60 mujeres, incluyendo veteranas y familiares de caídos, provenientes de diversas provincias como Jujuy, en un esfuerzo que contó con el apoyo fundamental de la Municipalidad de Esquel, el Ejército Argentino y la Gendarmería, y fue declarado de Interés Municipal y Provincial.

 

El programa invita a la comunidad a unirse, comenzando mañana a las 10 de la mañana con un acto solemne en el Monumento a los Veteranos de Malvinas, ubicado en Avenida Alvear y Pasaje Mermoud. Inmediatamente después del acto, se realizará la Caminata Malvinera, donde se alienta a la gente a participar con banderas para marchar hacia el Regimiento, el lugar donde las mujeres comenzarán a exponer sus vivencias y toda su realidad. Este llamado a la comunidad busca reafirmar que la causa Malvinas es una carta de unión para todos los argentinos y debe mantenerse viva "todo el año", no limitándose al 2 de abril. El encuentro concluirá el sábado con una peña musical y un cierre con la banda militar, aunque este evento final está reservado únicamente para las expositoras, veteranas y familiares.

 

Dado que la caminata es un punto central y se dirige hacia el Regimiento para las exposiciones, podría buscar la dirección o el nombre oficial del regimiento de Esquel para que la comunidad sepa exactamente el destino de la marcha y pueda unirse con facilidad.

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

