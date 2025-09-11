10°
Por Redacción Red43

En otra manobra dilatoria, suspenden el inicio del juicio por el asesinato de Tino John

Debía comenzar el 16 de setiembre. Pero una presentación de los abogados de los policías imputados sobre el lugar y los jurados fue aceptada por la justicia. Indignación de familiares, amigos y vecinos.  
Por Redacción Red43

A más de cuatro años y medio del asesinato de “Tino” John, a manos de efectivos policiales durante un operativo en Lago Puelo, el inicio del juicio volvió a quedar en suspenso. La fecha estaba fijada para el 16 de septiembre y ya se habían sorteado los jurados, sin embargo, una nueva presentación de la defensa de los policías implicados frenó el proceso.

 

“Nos prometieron justicia el primer día y acá estamos. Ayer me entero, por mi abogado, que el juicio está suspendido. Ya estaban sorteados hasta los jurados”, expresó Donato, en diálogo con este medio.

 

El pedido de los abogados defensores busca cambiar la jurisdicción del juicio, a pesar de que el juez ya había resuelto que debía realizarse en Lago Puelo. “Lo mataron acá, el juicio va a tener que ir acá. Ya lo había resuelto, pero cada vez nos ponen más palos en la rueda”, sostuvo Donato.

 

La dilación genera malestar en la comunidad de la Comarca Andina, donde el caso sigue presente como una herida abierta. “Pasaron cuatro años y medio". "La justicia debería buscar la verdad, pero cada vez estamos más lejos”, lamentó.

 

Por el momento no hay una nueva fecha establecida para el inicio del juicio. La querella y familiares esperan que el Tribunal Superior de Justicia rechace el cambio de jurisdicción y que el debate oral pueda realizarse en Lago Puelo, como ya fue determinado en instancias anteriores.

 

 

 

