Jueves 11 de Septiembre de 2025
11 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Unde Wande vuelve a presentarse con toda su energía artística

La banda Unde Wande se presenta este sábado junto a Trippzy de Chile. Un espectáculo con música, circo, teatro y arte en movimiento.
Por Redacción Red43

Este sábado, Unde Wande regresa con todo su despliegue a El Bolsón, en la Casa del Bicentenario, para compartir una noche de música, circo, luces, teatro y esa energía que saben generar.

 

Con casi diez años de trayectoria, Unde Wande vuelve al ruedo luego de una pausa que los obligó a replantearse todo... y reafirmar su compromiso con lo que más aman: el arte.

 

"Elegimos seguir haciendo arte, elegimos la música, elegimos lo que nos llama", cuenta Porter, bajista, performer y uno de los fundadores del proyecto, en diálogo con Red43.

 

 

¿Qué es un "Unde Wande"? 

 

Para los que nunca vivieron un show de Unde Wande, hay una definición clara y directa:

 

"Unde Wande es una vibración."

 

 

Porter explicó que: "Es una nota que hace el bajo, y viene de una frase entre amigos, de cuando uno le decía al otro: hacete un unde wande para calentar".

 

Un colectivo artístico

 

Lo que empezó como un grupo chico, hoy se transformó en una cooperativa artística de diez personas que integran músicos, sonidistas, iluminadores, performers y cirqueros.

 

 

Este sábado: Unde Wande + Trippzy en El Bolsón

 

La cita es este sábado a partir de las 20 hs en la Casa del Bicentenario, con apertura de puertas puntual y un line up que comienza con Trippzy abriendo la noche con una propuesta psicodélica y potente. Luego de Unde Wande toma el escenario.

 

Además, estarán grabando un nuevo video junto a Trippzy para seguir construyendo puentes artísticos entre la Patagonia argentina y chilena.

 

Entradas, promociones y próximos destinos

 

Las entradas anticipadas están disponibles a través de una tiquetera (link en su Instagram). También habrá venta en puerta el día del evento.

 

 

Próximamente estarán tocando en Bariloche, en Casa Macacha, el 3 de octubre, consolidando su circuito entre la Comarca Andina y la ciudad cordillerana.

 

Además, Porter contó que lanzarán su nuevo disco, del cual ya se cocina el primer adelanto.

 

Una propuesta que busca más que entretener

 

El lema de Unde Wande es claro: “Elevar la energía para arriba”. Y, aunque suene redundante, en un mundo que muchas veces aplasta, su propuesta busca lo contrario: crear una vibración que nos haga vivir mejor.

 

 

 

O.P

 

