15°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 11 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad grupo joven ceferino
11 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Grupo Joven Ceferino: Firma de convenio con la Municipalidad de Esquel

Se ha formalizado un convenio entre el Grupo Joven Ceferino y la Municipalidad de Esquel, beneficiando a ambas partes con el uso del Salón de Usos Múltiples de la institución. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Grupo Joven Ceferino y la Municipalidad de Esquel han formalizado un convenio que permitirá al municipio utilizar el Salón de Usos Múltiples (SUM) y la cancha de la institución. La firma se llevó a cabo esta mañana, con la presencia del Intendente Matías Taccetta y el presidente del grupo, Rubén Castagnino.

 

El grupo Joven Ceferino Namuncurá es una organización comunitaria ubicada en el barrio Ceferino de nuestra ciudad. Su propósito principal es brindar espacios de encuentro, desarrollo y contención para los vecinos, especialmente jóvenes, a través de actividades sociales, deportivas y colaboraciones con el municipio. Desarrollan actividades deportivas como fútbol, boxeo y otras actividades sociales y culturales. 

 

Detalles del acuerdo

 

Mediante este acuerdo, el municipio tendrá acceso al SUM del Barrio Ceferino por 40 horas semanales y a la cancha por 10 horas semanales. La Secretaría de Deportes municipal será la encargada de coordinar los usos y la distribución de estas horas.

 

A cambio, la Municipalidad de Esquel se compromete a saldar las deudas que el Grupo Joven Ceferino mantiene con la Cooperativa 16 de Octubre y la empresa de gas Camuzzi.

 

Responsabilidades y contraprestaciones

 

El mantenimiento del salón seguirá siendo responsabilidad del Grupo Joven Ceferino, que también deberá garantizar la presencia de una persona responsable durante el tiempo que las instalaciones sean utilizadas por el municipio o por las entidades que este designe.

 

Este convenio representa un beneficio mutuo: el municipio obtiene un espacio para actividades comunitarias y deportivas, mientras que el Grupo Joven Ceferino recibe un apoyo crucial para regularizar su situación financiera.

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Se burló del nombre de El Hoyo… y el intendente le respondió con una propuesta inesperada
2
 La municipalidad de Esquel realizó un procedimiento por tendido irregular de fibra óptica en barrio Ceferino
3
 La pesadilla de un pasajero al que obligaron a bajar del micro en el medio del desierto
4
 Después de cinco horas de tensión se entregó la alumna que se atrincheró armada en una escuela
5
 Hallan gran cantidad de juguetes sexuales al borde de una ruta y nadie sabe quién los tiró
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
3
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
4
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
5
 Ana Clara Romero: “La educación en Chubut está lista para el futuro”
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -