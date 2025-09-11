Grupo Joven Ceferino: Firma de convenio con la Municipalidad de Esquel

El Grupo Joven Ceferino y la Municipalidad de Esquel han formalizado un convenio que permitirá al municipio utilizar el Salón de Usos Múltiples (SUM) y la cancha de la institución. La firma se llevó a cabo esta mañana, con la presencia del Intendente Matías Taccetta y el presidente del grupo, Rubén Castagnino.

El grupo Joven Ceferino Namuncurá es una organización comunitaria ubicada en el barrio Ceferino de nuestra ciudad. Su propósito principal es brindar espacios de encuentro, desarrollo y contención para los vecinos, especialmente jóvenes, a través de actividades sociales, deportivas y colaboraciones con el municipio. Desarrollan actividades deportivas como fútbol, boxeo y otras actividades sociales y culturales.

Detalles del acuerdo

Mediante este acuerdo, el municipio tendrá acceso al SUM del Barrio Ceferino por 40 horas semanales y a la cancha por 10 horas semanales. La Secretaría de Deportes municipal será la encargada de coordinar los usos y la distribución de estas horas.

A cambio, la Municipalidad de Esquel se compromete a saldar las deudas que el Grupo Joven Ceferino mantiene con la Cooperativa 16 de Octubre y la empresa de gas Camuzzi.

Responsabilidades y contraprestaciones

El mantenimiento del salón seguirá siendo responsabilidad del Grupo Joven Ceferino, que también deberá garantizar la presencia de una persona responsable durante el tiempo que las instalaciones sean utilizadas por el municipio o por las entidades que este designe.

Este convenio representa un beneficio mutuo: el municipio obtiene un espacio para actividades comunitarias y deportivas, mientras que el Grupo Joven Ceferino recibe un apoyo crucial para regularizar su situación financiera.

