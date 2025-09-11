11°
Jueves 11 de Septiembre de 2025
11 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Salud y Legislatura de Chubut se unen para abordar la prevención del suicidio

El encuentro en Rawson reunió a más de 120 asistentes de instituciones deportivas y sociales para fortalecer las herramientas de acompañamiento a jóvenes y familias.
